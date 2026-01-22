BTL 宣佈成功對 WonderFace 裝置行使與 EMFACE® 相關的專利權

布拉格2026年1月22日 /美通社/ -- 醫療科技領域的全球領導者 BTL Group 今日宣佈，已成功解決多宗針對 Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L. (「Lexter」) 的專利侵權訴訟。Lexter 為 WonderFace 裝置的製造商。

此次和解源於 BTL 在多個司法管轄區提出保護其專有的 EMFACE® 技術的專利侵權訴訟。 根據和解協議，Lexter 已同意停止製造、全球市場推廣及分銷，並停止使用結合射頻及電刺激肌肉技術的面部護理技術及其相關消耗品。

作為醫療創新的領導者，BTL 擁有穩健的國際專利組合，以保護其能源技術 (energy-based technologies) 的核心層面。