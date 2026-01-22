Avestar Singapore Pte. Ltd. 委任 Zal Devitre 出任行政總裁

新加坡2026年1月22日 /美通社/ -- Avestar Singapore Pte. Ltd. 為全球多家族辦公室及獨立財富顧問公司 Avestar Capital 的附屬公司，現宣佈委任 Zal Devitre 出任行政總裁。 憑藉逾二十年的財富管理與資產管理國際經驗，Devitre 在美國、歐洲、非洲及亞洲的工作歷練，為其帶來卓越而深具國際視野的全球觀點。 委任 Zal Devitre 亦反映亞洲財富管理行業更廣泛的領導層變革趨勢。在監管及投資環境迅速演變的背景下，業界愈來愈重視具備跨境專業能力及以客戶為本的領導人才。 隨着全球家族把目光投向亞洲以尋求長遠增長及穩定，新加坡持續展現其資產管理樞紐的領導地位，吸納具策略遠見及立志要提供世界級顧問服務的資深專才，為區內家族與企業家提供服務。

Zal 的事業生涯展現出金融專業與社會使命的獨特融合，並以可持續財富管理為重心。 他以和平工作團 (Peace Corps) 義工身分展開其專業旅程，於西非喀麥隆擔任一間小額信貸銀行的技術顧問，推動金融共融及社區發展。 其後，他於花旗銀行新加坡 (Citibank Singapore) 出任多個高級管理職位。 在花旗銀行任職期滿後，Zal 加入 施羅德投資 (Schroders)，擔任亞洲區全球金融客戶團隊主管，負責向區內私人銀行分銷施羅德的投資產品。 Zal 持有喬治城大學國際政治學士學位，以及哥倫比亞商學院工商管理碩士 (MBA) 學位。

Avestar Capital 總裁 Shilpa Konduri 表示：「我們熱烈歡迎 Zal 加入 Avestar Singapore， 委任 Zal 進一步鞏固 Avestar 為全球家族提供全面、無利益衝突顧問服務的使命。」

談及其新職務，Zal Devitre 表示：「Avestar Capital 的獨立性、誠信及全球視野，真正令其脫穎而出。 我深感榮幸能領導 Avestar Singapore，並期待與我們才華洋溢的團隊攜手合作，為亞洲以至更廣泛地區的家族客戶，提供創新而以客戶為本的解決方案。」 在 Devitre 領導新加坡附屬公司的同時，Avestar 在創辦人兼行政總裁 Xerxes Soli Mullan 的帶領下，將持續擴展其全球佈局，並重申其致力服務企業家、家族辦公室，以及新一代高資產人士複雜需求的承諾。 公司的策略重點反映其對區內發展潛力日益增強的信心，並展現出致力於在獨立、以價值為本的財富顧問服務領域，樹立全新標準的決心。