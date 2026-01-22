特倫甘納邦（印度）推出新一代生命科學政策 2026-30 劍指全球

致力於 2030 年前將特倫甘納邦定位為全球五大生命科學樞紐之一

目標吸引 250 億美元投資

發展重心由規模導向製造轉向以創新驅動的價值創造 瑞士達沃斯2026年1月22日 /美通社/ -- 特倫甘納邦 (Telangana) 政府今日於世界經濟論壇 2026 年年會 (World Economic Forum 2026) 期間，在達沃斯正式發佈其《新一代生命科學政策 2026–30》(Next-Gen Life Sciences Policy 2026–30)，顯示該邦有意在塑造全球醫療保健、先進治療技術及可持續生物製造的未來方面，發揮更具影響力的角色。 該政策明確提出由規模導向製造，轉向以價值為本、以創新驅動的增長，並將特倫甘納邦定位為一個在研發發現、產品開發及實際應用各階段均與全球接軌的生命科學樞紐。 政策清楚訂下於 2030 年前躋身全球五大生命科學集群的目標，並計劃吸引 250 億美元投資、創造 50 萬個高質素職位，以及進一步深化其於全球生命科學價值鏈中的整合。

製造實力正逐步由高價值研發及創新活動相輔相成。 多家全球生命科學機構——包括 Amgen、Sanofi、Bristol Myers Squibb、Lilly 等——已在海得拉巴設立或擴展研發、數碼及全球能力中心，反映業界對特倫甘納邦科學人才及具備創新準備度的基建充滿信心。 《新一代生命科學政策 2026–30》代表一項審慎而有系統的升級部署，旨在加速特倫甘納邦由全球供應鏈中不可或缺的一環，轉型為先進療法及平台的全球原創地。 該政策由特倫甘納邦首席部長 A. Revanth Reddy 發佈，並有資訊科技及工業部長 D. Sridhar Babu、特別首席秘書兼 IAS，Sanjay Kumar，以及特倫甘納邦生命科學局行政總裁 Shakthi M. Nagappan 在場見證。

印度特倫甘納邦首席部長 A Revanth Reddy 表示：「我們正致力打造全球最值得信賴、最具變革力的生物科學生態系統之一，從特倫甘納邦推動全球健康影響。該政策選擇於達沃斯向全球發佈，反映特倫甘納邦堅信生命科學下一階段的增長，將由跨境協作、全球資本，以及共享的創新議程所驅動。 」 特倫甘納邦政府，資訊科技、電子及通訊，以及工業部長，D. Sridhar Babu 表示：「該政策以前沿科學及先進製造平台為優先重點，涵蓋細胞與基因療法、胜肽、精準發酵，以及其他下一代技術模式。此舉將進一步鞏固整體生態系統，涵蓋臨床研究、製藥服務、診斷、醫療電子及數碼健康——把特倫甘納邦定位為全球生命科學樞紐的首選目的地。」

該政策的推行將以符合全球基準的基建為核心，包括 Green Pharma City、十個 Pharma Villages、Genome Valley 的擴展，以及進一步強化 Medical Devices Park。 一項專屬的生命科學創新基金，規模可擴展至 1,000 億印度盧比（1 億美元），將推動早期及成長階段創新，支援深科技企業，並吸引私人及機構資本參與。 相關措施亦包括成立特倫甘納邦生命科學學院，該學院定位為具備全球卓越水平的大學，專注於研究、教育，以及培育面向未來的人才。 關於特倫甘納邦生命科學局： 特倫甘納邦的願景建基於一個成熟且與全球緊密連結、並已具備規模化運作能力的生態系統。 過去二十年間，該邦已由製造基地發展為涵蓋研發探索、臨床開發、先進製造及全球營運的全方位生命科學樞紐。

目前，特倫甘納邦擁有超過 2,000 間生命科學企業，匯聚全球最高密度之一的獲美國食品藥品監督管理局 (USFDA) 批准的製藥設施，供應全球三分之一的疫苗需求，並成為多家領先全球生命科學企業可信賴的製造及研發合作夥伴。 位於海得拉巴的企業在增強全球醫療保健供應鏈韌性方面發揮關鍵作用，尤其是在疫苗、複雜仿製藥、生物製劑及生物相似藥領域。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-202630--302668040.html SOURCE Telengana Life Sciences Foundation