NAVEE攜Eagle F1X與Birdie 5X亮相2026年PGA高爾夫用品展，正式進軍高爾夫出行領域

Eagle F1X 融合了F1賽車靈感設計與前沿智能科技，搭載基於AI視覺與UWB超寬帶技術的智能自動跟隨系統，以及 AI + GPS的智能避障功能 。其內置 超 4萬個全球球場地圖 ，配備5.5英吋全彩觸控屏，支持150米內一鍵召回功能，為高爾夫球手提供實時距離洞察與輕鬆操控體驗。車身僅重15公斤，支持3秒快速折疊，將卓越性能與便攜特性完美融合於流線型設計中。

佛羅里達州奧蘭多2026年1月22日 /美通社/ -- 全球智能出行品牌 NAVEE 在2026年奧蘭多高爾夫用品展（PGA Show）上重磅推出全新力作Eagle F1X與Birdie 5X高爾夫推車。這兩款產品標誌著NAVEE突破短途出行領域的邊界，將智能科技與場景化設計融入高爾夫及戶外休閒領域。

Eagle F1X已在業內引發廣泛關注。該產品在2026年國際消費電子展（CES）首次亮相，即榮獲The Gadgeteer與Yanko Design授予的「CES最佳產品」獎項，彰顯了NAVEE在設計與智能出行領域的承諾。

Birdie 5X主打解放雙手的便捷操作與精巧便攜設計。基於品牌在2025年9月推出的首款電動高爾夫推車Birdie 3系列進行升級，其智能跟隨模式的響應靈敏度得到顯著提升。依托UWB超寬帶技術驅動的智能跟隨系統，可保持2-8米自適應距離，精準匹配高爾夫球手行進節奏自主調節。Birdie 5X配備220Wh電池，單次充電即可完成36洞全程續航；其4+1輪組系統配合雙130W電機（峰值功率250W），確保在球道、沙坑、泥濘路段及25度陡坡等複雜地形中始終保持穩定行進。