AheadComputing Inc. 完成額外 3,000 萬美元的第二輪種子輪融資，為 CPU 架構作重新構想

公司將利用其後的種子資金推進其高效能 CPU 微架構的研發。該架構旨在滿足人工智能工作負載日益增長的運算需求。 俄勒岡州波特蘭2026年1月22日 /美通社/ -- AheadComputing, Inc. 是一家採用突破性微架構以提供業界頂尖 CPU 效能的先驅企業，於今天宣佈已在第二輪種子輪融資中募集得 3,000 萬美元資金，令公司迄今的總融資額達到 5,300 萬美元。 本輪融資由 Eclipse、Toyota Ventures 及 Cambium 共同領投，而 Corner、Trousdale Ventures、EPIQ、MESH 及 Stata 亦參與其中。 人工智能工作負載現正對超大規模數據中心、工作站、個人電腦和高級嵌入式系統的運算方式進行重塑。 儘管 GPU 效能備受關注，但 CPU 效能對於人工智能工作負載仍相當重要。然而它作為整體系統能力的關鍵組成部分卻往往受到忽略。 行業預測 預計在 2030 年，所有數據中心的工作負載中將有 70% 為人工智能工作負載，而高效能 CPU 對於有效執行這些工作負載極為重要。 人工智能工作負載組合，現正朝向推理及代理形式的人工智能工作負載作出轉變，因此提高單核心 CPU 效能成為業界的首要任務。

AheadComputing 行政總裁兼聯合創辦人 Debbie Marr 表示：「我們的系統架構師和工程師團隊擁有超過 1,000 年的 CPU 設計經驗，他們超越傳統 CPU 創新的界限，不斷推動 CPU 效能向前發展。 因為每個人都值得擁有更佳的運算能力，所以這筆額外的資金讓我們得以繼續挑戰傳統規則，維持快速的轉型步伐，並研發速度最快的高效能通用 CPU。」 自 2024 年成立以來，AheadComputing 透過產品開發、與半導體生態系統合作夥伴的技術合作，以及與超大規模數據中心和運算提供商的客戶探索設計，取得了迅速進展。 其方法將 RISC‑V 的可擴展性與突破性微架構互相結合，證明開放式架構能為現代人工智能與數據中心應用提供頂級效能。 透過與整個生態系統的技術夥伴深入合作，AheadComputing 現正協助將 RISC-V 引入主流數據中心及人工智能基礎設施中。

Eclipse 合夥人暨 AheadComputing 董事局成員 Greg Reichow 表示：「在人工智能工作負載激增、效能的樽頸效應日益加劇，以及對具有更大擴展性和高效能 CPU 核心的迫切需求帶動下，運算行業正經歷根本性的轉變，而 AheadComputing 現正塑造一個龐大的可服務市場。 團隊路線圖採取了新穎的方法，製造出前所未有般強大的 CPU。 透過善用 RISC-V 的可擴展性並將之與突破性的微架構結合，團隊正在釋放業界多年來一直追求的效能和效率水平，並最終為現代 CPU 的效能奠定新標準。 這筆新資金將用於加強研發、軟件創新和測試晶片開發。 此外，AheadComputing 持續擴大團隊規模，目前人數接近 120 人，團隊人員在職業生涯中合共推出了超過 70 款產品。 有賴與 Alchip、Cadence、Skyechip 和 Tenstorrent 等生態系統合作夥伴進行關鍵合作，團隊目前正在研發首項產品。

如欲了解更多詳情，請瀏覽 aheadcomputing.com Corner：

「人工智能需要更好的 CPU，而不僅是更大的 GPU。 AheadComputing 擁有世界一流的 CPU 架構體系與執行節奏，並已轉化作真正的里程碑，突破了以往單核心效能和效率的障礙。」 - Corner 普通合夥人 Marvin Tien。 MESH：

「RISC-V 的廣泛採用最終將取決於一個簡單的臨界點：在最高運算領域保持效能持續的領先地位。 AheadComputing 是我們見過的少數幾支在架構方面既有抱負而又具執行深度，而且能夠達成該目標的團隊之一。 我們相信，它們具備得天獨厚的優勢，能為單核心 CPU 效能樹立新標桿，並且加快 RISC-V 在主流數據中心和人工智能基礎設施的擴展。 - MESH 管理合夥人 Edward Chyau

ALCHIP:

「運算行業現正處於轉折點。 Alchip 很高興能與 AheadComputing 合作，共同構建突破性的 CPU 效能，以滿足業界最迫切的需求。 隨著人工智能工作負載轉向推理和代理形式運算，AheadComputing 有望為高效能運算的可能性作出重新定義。 - 高級副總裁兼 Alchip 北美洲總經理 Dave Hwang Tenstorrent：

「實現 CPU 效能的變革之路不在於追求逐步提升，而在於對基本情況作出重新思考。 你需要對核心微架構和目標作重新設計。 Debbie 與她在 AheadComputing 的團隊，正以能實際推動產業往前走的第一原理思維來解決這個問題。 團隊合共推出超過 70 款產品，並擁有數百項與運算相關的專利，技術洞察力與執行能力皆表露無遺。 這就是能帶來世代飛躍而非逐漸進展的工程水準。」 - Tenstorrent 行政總裁暨 AheadComputing 董事局成員 Jim Keller

關於 AheadComputing

AheadComputing Inc. 是一家 IP 設計公司，專注於開發、授權和支援高效能微處理器核心及相關技術。 公司領導團隊在 CPU 架構及創新範疇具備數十年豐富經驗，致力透過尖端的 RISC-V 處理器來突破運算效能的界限。 AheadComputing 的解決方案為從雲端運算到人工智能和邊緣應用等各個行業提供支援，效率和可擴展性均無可比擬。 公司總部位於俄勒岡州波特蘭市，致力透過提供突破性的單核心性能並為行業樹立新標桿，以徹底改變運算格局。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.aheadcomputing.com View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aheadcomputing-inc--3-000--cpu--302668234.html SOURCE AheadComputing