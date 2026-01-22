NX集團發布全新全球品牌宣傳片《Moving India Forward》，展現印度市場的蓬勃活力

向世界展現NX集團「面向未來的意志」，助力半導體與汽車產業升級發展 東京2026年1月21日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社(NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.)已經發布全新全球品牌宣傳片《Moving India Forward》，聚焦高速發展的印度市場。該宣傳片已於1月15日在公司官網上線，並已開始在全球媒體平台播出。 圖標：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link 新品牌宣傳片《Moving India Forward》中的場景：https://drive.google.com/file/d/1FDdorvqKqluJcAeh2RzTwjkfl_0xIDKQ/view?usp=drive_link ——創作背景：崛起中的全球經濟強國印度 印度正迅速崛起為新的全球經濟強國，NX集團將印度市場視為實現其「成為在全球市場具有強大影響力的物流企業」這一長期願景的最關鍵戰略基地。

影片以富有張力的畫面呈現了貫穿印度全國的鐵路運輸網絡，並強調NX集團通過多元運輸方式補充公路運輸，推動低環境負荷的運輸模式轉型，從而持續強化汽車產業供應鏈的承諾。 圖2：https://drive.google.com/file/d/1gCIgJjvzfrcSu94EDXuVI7NmghgxOSN0/view?usp=drive_link 3.「We Find the Way」的精神內涵 影片通過對比印度充滿活力的自然與城市景觀與NX集團高度成熟的物流解決方案，強有力地傳達了企業口號「We Find the Way」，彰顯集團無論面對多麼艱巨的挑戰，始終致力於尋找解決方案的堅定信念。 圖3：https://drive.google.com/file/d/10SHoWIBl434hcxZ0iL81r_2TCzAOXrXO/view?usp=drive_link 新品牌宣傳片提供英語、日語及中文三個語言版本。公眾可通過公司官方網站及官方YouTube、LinkedIn賬號觀看。宣傳片還將通過CNN節目及廣告在全球範圍內播出，歡迎關注。

NX集團將持續通過物流連接人與企業、社區與社會，為全球社會發展作出貢獻，助力客戶實現面向未來的全新願景。 《Moving India Forward》宣傳片概覽 標題：《Moving India Forward》 發布時間：2026年1月15日 版本形式：完整版（1分鐘）、精簡版（15秒） 支持語言：英語、日語、中文 公開觀看平台： 官網：https://www.nipponexpress-holdings.com/en/?_langEN YouTube：https://www.youtube.com/@nittsu LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ 關於 NX 集團：https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link NX集團官網：https://www.nipponexpress.com/ NX集團官方LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/nxmoving-india-forward-302668651.html SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.