Cregis 亮相 Consensus Hong Kong 2026：探討下一代數字金融基礎設施

香港 - 2026年1月23日 - 隨著穩定幣、AI 與自動化系統加速進入金融與支付場景，數字資產基礎設施正迎來新的關鍵階段。企業級區塊鏈基礎設施與服務提供商Cregis宣布，將參加2026年2月10日-12日在香港舉行的 Consensus 2026大會，並在大會期間與行業夥伴共同探討穩定幣、企業級資產管理以及前沿技術融合所帶來的機遇與挑戰。 參會者可前往香港會議展覽中心1808展位，了解 Cregis 團隊帶來的基礎設施產品，包括 加密支付引擎、自托管 MPC 錢包基礎設施及企業級自托管基礎設施 。Cregis 表示，此次參會不僅是一次行業交流，更是對 「加密資產如何真正嵌入現實金融體系」 的深度觀察與參與。 從資產持有到資產運行：基礎設施正在被重新定義 在過去幾年中，加密行業的討論更多集中在資產發行與交易上。但隨著機構參與度的持續提升，行業關註點正在發生明顯轉移——資產如何被安全、合規、高效地運行，正成為核心議題。 當越來越多的金融機構、支付公司開始在真實業務中使用鏈上資產，資產管理不再是私鑰管理的問題，而是涉及多角色協作、權限治理與風險控製的系統工程。 在這一背景下，Cregis 將重點關註：

穩定幣與支付場景中，企業級資產管理的安全與協同需求

多團隊、多系統參與資產操作時的權限、審計與責任界定

自動化與智能系統介入金融流程後，對底層資產基礎設施提出的新要求

AI Agent 自主執行交易與策略時，資產安全如何保障

自動化系統參與經濟活動後，權限與責任如何界定

當企業系統成為重要行動主體，金融基礎設施應如何演進

采用將以何種形式發生

是否以用戶無感知的基礎設施形態存在

誰來承擔系統性風險，誰來製定運行規則

作為全球最具影響力的加密與金融科技大會之一，Consensus Hong Kong 2026的議題設置也反映出行業的階段性變化。與以往相比，本屆大會中穩定幣相關議題顯著增加，討論重心從「是否可行」轉向「如何規模化應用」。圍繞跨境支付、資金結算、資金流動效率以及合規框架的討論，正在成為連接加密行業與傳統金融體系的關鍵橋梁。這一變化，也被視為加密資產從「投資標的」走向「金融流通基礎設施」的重要信號。除穩定幣外，AI 、機器人與 Crypto 的結合，成為 Consensus 2026 的另一大亮點。不同於早期概念層面的討論，今年大會更多聚焦於：這些議題的背後，是一個正在成形的共識：技術的融合正在逼近真實運行階段，而非停留在敘事層面。盡管如此，關於數字未來與加密采用路徑的討論依然充滿分歧。Consensus Hong Kong 2026的一個顯著特點是：爭論不再集中於「加密是否會被采用」，而是轉向更現實的問題——在這種背景下，基礎設施的成熟度，正在成為決定行業下一階段走向的關鍵因素。當前行業正處於從「探索可能性」走向「構建長期系統」的轉折點。Consensus Hong Kong 2026所呈現的議題變化，正是這一趨勢的集中體現。當加密資產、穩定幣與智能系統逐步進入真實金融與商業環境，基礎設施是否足夠安全、可控、可持續，將決定這條道路能走多遠。在大會期間，Cregis 將與來自支付、金融機構及 Web3 行業的參與者展開交流，持續關註數字金融基礎設施的演進方向。Cregis致力於為企業客戶提供一站式數字資產管理與運行解決方案：通過構建安全、靈活、合規優先的基礎設施層，將復雜的鏈上資產運行問題，轉化為企業可輕松集成與管理的標準化方案，助力機構客戶在轉折點上平穩邁向下一階段。