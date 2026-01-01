華為：450 MHz LTE 為數碼通信網絡的關鍵動力

西班牙巴塞隆拿 - 2026年1月23日 - 憑藉其獨特的技術優勢，450 MHz 頻譜正逐漸成為智慧電網的關鍵動力。儘管曾被視為傳統頻段，現因產業數碼化的需求而重新煥發活力。



於 HUAWEI CONNECT 2025 大會上，華為電力數碼化業務單位全球市場與解決方案總裁 Jason Li 發表談話。



「在電力行業的配電側，有三大主要趨勢。首先，大量新能源將被併入電網。以中國為例，到 2030 年，分佈式光伏的裝機容量將達到約 1,000 吉瓦。其次，電動車的採用預計將快速增長，到 2030 年，電動車數量將達約 1.1 億輛，充電樁數量約為 5,500 萬個。這將對配電系統帶來重大挑戰。第三，數碼化正在加速發展。AI 從「可有可無」變成了「不可或缺」。若沒有高品質數據及可靠通信，電力系統無法實現有效的保護、自動化或數碼化。在中壓電網中，我們依賴專用無線網絡來實現可靠的回傳並支援末端控制。我認為 450 MHz 將是最佳的解決方案。作為 3GPP 標準中最低的頻段，其提供廣泛覆蓋、支援海量連接，並以低成本實現高可靠性的網絡效能。此外，其還擁有成熟的生態系統。這使其或許成為電力公司實現數碼化轉型的最佳選擇。」



在即將舉行的 2026 年世界行動通訊大會 (MWC) 上，華為將展示更多有關專用無線網絡及 450 MHz 應用的成功案例，並推出用於智能配電、變電站及電廠巡檢的創新解決方案。有興趣深入了解電力行業數碼轉型成功案例的人士，歡迎蒞臨 Fira Gran Via 展館 1 號 1H50 展位。欲了解更多資訊，請瀏覽 https://e.huawei.com/en/industries/grid。



