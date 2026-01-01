熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-23 11:40
更新：2026-Jan-23 11:40
Media OutReach Newswire

華為：450 MHz LTE 為數碼通信網絡的關鍵動力

分享：

西班牙巴塞隆拿 - 2026年1月23日 - 憑藉其獨特的技術優勢，450 MHz 頻譜正逐漸成為智慧電網的關鍵動力。儘管曾被視為傳統頻段，現因產業數碼化的需求而重新煥發活力。

於 HUAWEI CONNECT 2025 大會上，華為電力數碼化業務單位全球市場與解決方案總裁 Jason Li 發表談話。

「在電力行業的配電側，有三大主要趨勢。首先，大量新能源將被併入電網。以中國為例，到 2030 年，分佈式光伏的裝機容量將達到約 1,000 吉瓦。其次，電動車的採用預計將快速增長，到 2030 年，電動車數量將達約 1.1 億輛，充電樁數量約為 5,500 萬個。這將對配電系統帶來重大挑戰。第三，數碼化正在加速發展。AI 從「可有可無」變成了「不可或缺」。若沒有高品質數據及可靠通信，電力系統無法實現有效的保護、自動化或數碼化。在中壓電網中，我們依賴專用無線網絡來實現可靠的回傳並支援末端控制。我認為 450 MHz 將是最佳的解決方案。作為 3GPP 標準中最低的頻段，其提供廣泛覆蓋、支援海量連接，並以低成本實現高可靠性的網絡效能。此外，其還擁有成熟的生態系統。這使其或許成為電力公司實現數碼化轉型的最佳選擇。」

在即將舉行的 2026 年世界行動通訊大會 (MWC) 上，華為將展示更多有關專用無線網絡及 450 MHz 應用的成功案例，並推出用於智能配電、變電站及電廠巡檢的創新解決方案。有興趣深入了解電力行業數碼轉型成功案例的人士，歡迎蒞臨 Fira Gran Via 展館 1 號 1H50 展位。欲了解更多資訊，請瀏覽 https://e.huawei.com/en/industries/grid

adblk4

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務