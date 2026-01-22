晶泰科技賦能萊芒生物取得細胞療法重大成果，以1‰劑量CAR-T實現多位系統性紅斑狼瘡完全緩解出院

深圳2026年1月23日 /美通社/ -- 近日，晶泰科技（2228.HK）孵化企業萊芒生物在第 44 屆摩根大通醫療健康年會（J.P. Morgan Healthcare Conference）發表演講，並向全球投資者展示了其極低劑量 CAR-T 療法的研究者發起臨床（IIT）最新成果。在晶泰科技的研發助力下，萊芒生物基於其 AI+免疫代謝重編程平台，已經開發了多條研發管線。其中代謝增強型 CD19 CAR-T 療法，以低至常規 CAR-T 治療劑量千分之一（1‰）的極低劑量，實現多位系統性紅斑狼瘡患者完全緩解出院（100% CR），展示了未來「門診式」 CAR-T 治療的全新可能。同時，這一療法已助數十位復發難治性白血病/淋巴瘤患者達到 CR，並有多個實體瘤領域 IIT 臨床正在開展或即將啟動。這一系列進展再次印證了晶泰科技研發平台在賦能顛覆性技術、加速臨床轉化方面的卓越能力。

在晶泰科技的投資孵化與研發賦能下，萊芒生物聚焦創新腫瘤免疫治療藥物管線的研發，開發並持續升級其獨有的 META 10 代謝重編程技術平台。兩家公司還合作開發了 META 10-AI 平台，結合晶泰科技的AI算法與高通量篩選實驗，對代謝增強型 CAR-T 療法中用到的核心代謝增強因子進行了優化設計，使其獲得親和力的數百倍提高；團隊還打造了 AI 訓練的「超高清顯微鏡」，精準識別腫瘤標記與健康標記間僅 1 個氨基酸之差的細微特徵差異抗體，顯著提升CAR-T 療法與受體結合的親和力、特異性和免疫學活性，在「高效殺敵」的同時避免錯傷，盡可能降低毒副作用，帶來更優越的療效與安全性。目前相關結果已經申請中國專利，並應用於實體瘤靶點的代謝增強型 CAR-T 管線研發中，大幅提高 CAR-T 細胞在實體瘤免疫微環境的抗耗竭能力。

AI+免疫代謝重編程, 破解 CAR-T 治療瓶頸 據 Grand View Research 估計，全球 CAR-T 治療的市場規模在 2024 年為 46.5 億美元，並將以 22.2% 的年複合增長率在 2030 年達到 159.7 億美元。當前 CAR-T 療法在血液瘤領域雖已取得一定成效，但仍面臨著復發率高、實體瘤響應有限、成本高昂三大挑戰，其根源在於 T 細胞在持續抗腫瘤過程中易進入 「終末耗竭」 狀態，喪失增殖與殺傷能力，並對 PD-1/PD-L1 等免疫檢查點抑制劑無響應。 萊芒生物是晶泰科技於 2022 年孵化投資的創新企業，其創始團隊來自全球頂尖理工院校瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）。通過與晶泰科技的深度研發合作，萊芒生物開發了其獨有的 META 10 與 META 10-AI 兩大 AI+代謝重編程技術平台，實現對耗竭 T 細胞代謝的精準調控，從而顯著增強其增殖能力、細胞殺傷活性及免疫記憶功能，以更低劑量、更低價快速的制備過程，實現更高的臨床響應率和更優的安全性，推動患者達到完全緩解，為患者提供更理想的細胞治療選擇。

血液瘤與自身免疫疾病臨床雙重突破 在晶泰科技的助力下，萊芒生物開發的代謝增強型 CD19 CAR-T療法，在自免性疾病和血液瘤領域展現出突破性治療潛力。2025 年，萊芒生物啟動了針對系統性紅斑狼瘡（SLE）的 IIT 臨床研究，取得重要進展。該療法以僅為常規 CAR-T 治療劑量千分之一（1‰）的極低劑量，在無需清淋預處理、無需中斷原有免疫抑製藥物、且住院時間顯著縮短的條件下，成功使多例中重度 SLE 患者實現無藥物依賴的完全緩解（100% CR）。基於良好的安全性數據，代謝增強型 CD19 CAR-T 療法有望支持門診式給藥模式，為自身免疫性疾病提供一種更便捷、更安全的 「免疫重置」 治療新範式。

在惡性血液瘤領域的 IIT 臨床中，代謝增強型 CD19 CAR-T療法同樣表現亮眼。首批入組治療的 20 餘名復發難治性白血病/淋巴瘤患者亦全部達到完全緩解（100% CR）狀態並順利出院。此外，本研究還成功覆蓋兒童患者以及對傳統 CAR-T 療法反應欠佳的慢性淋巴瘤患者群體，首位入組患兒及慢性淋巴瘤患者均達到 CR。安全性方面，在治療過程中患者體征平穩可控，未發現由治療引起的嚴重的細胞因子風暴、嚴重神經毒性等 CAR-T 治療的常見副作用。 平台技術, 重塑細胞治療經濟性與可及性

萊芒生物相關臨床研究榮獲 2025 年全國顛覆性技術創新大賽最高獎——「榮譽獎」，並獲得國家重點研發計劃顛覆性技術創新重點專項資助。這一進展有望改變現有 CAR-T 治療「百萬一針」、響應率低、毒副作用顯著的現狀，並利用小型自動化設備實現快速生產與成本的進一步降低，為安全高效的新一代 「平價」 CAR-T 療法上市乃至進入醫保奠定基礎，推動細胞治療從 「治療」 向 「治癒」，從 「集中生產」 向 「門診制備」 的重要跨越。 除血液瘤與自身免疫性疾病外，萊芒生物正將 META 10 平台拓展至實體瘤等領域。針對宮頸癌、肝癌、膽管癌等實體瘤適應症的代謝增強型細胞療法已經進入 IIT 臨床研究階段，正在進行患者招募和入組治療。針對 EGFR vIII 陽性膠質母細胞瘤與 GPC3 陽性肝細胞癌的 IL-10 CAR-T 療法已進入 IIT 臨床準備階段，預計 2026 年第一季度啟動 IIT 臨床研究。

值得一提的是，萊芒生物的 META 10 技術平台具有高度兼容性，不僅適用於自體 CAR-T，還可拓展至 in vivo CAR-T、TCR-T、TILs 等多種細胞治療形式，具備為合作夥伴提供即插即用解決方案的潛力。這種技術的靈活性與可擴展性使其成為細胞治療領域的 「通用型引擎」，能夠快速推動治療管線的升級與擴展。 萊芒生物的飛速發展及其在 CAR-T 療法上取得的系列突破性成果，是晶泰科技 「AI+機器人」 賦能平台成功孵化的又一力證。晶泰科技不僅為萊芒生物提供了關鍵的資金支持，更通過其行業領先的 AI 藥物研發平台能力，深度參與了萊芒核心平台（META 10, META 10-AI）的開發與持續優化升級，加速了其管線的開發進程。萊芒生物在血液瘤、自身免疫性疾病領域的突破性臨床成果，以及在實體瘤領域的快速推進，展現了其巨大的臨床價值和商業潛力。晶泰科技將持續賦能像萊芒生物這樣的前沿企業，孵化更多顛覆性療法，引領生物醫藥源頭創新。

關於萊芒生物 深圳萊芒生物科技有限公司（Leman Biotech Co., Ltd）是一家處於臨床階段的免疫代謝創新藥物研發公司，由瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）唐力教授團隊聯合晶泰科技共同創立。基於免疫代謝重編程（META 10）+前沿人工智能（AI）的創新技術，公司專注於研發代謝增強型腫瘤免疫治療藥物。公司核心技術META 10展示出治癒實體腫瘤的巨大潛力，相關成果發表於 Nature、Nature Biotechnology、Nature Immunology、Lancet Haematology 等國際頂級學術期刊，並申請了多項 PCT 專利和中國發明專利。 目前公司發展迅速，70% 高層次研發人員來自國內外名校並具有豐富的產業化經驗，多條研發管線進展順利。其中代謝增強型 CAR-T 細胞治療正在開展 IIT 臨床研究（NCT05715606, NCT05747157, NCT06120166），20 餘位患者獲得完全緩解並出院。2022 年以來，公司累計獲得超 4 億元風險投資和項目資助，榮獲 20 余項生物醫藥領域國家或省市級獎項，並獲得美國基因與細胞治療協會（ASGCT 2024）和美國癌症協會（AACR 2024）最新突破性（Late-Breaking）進展口頭報告（全國唯一）。萊芒生物，源自瑞士，致力於突破免疫治療的瓶頸難題，提高免疫治療的響應率和療效，為實現治癒腫瘤的終極目標而不懈奮鬥！

關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/1car-t-302668755.html SOURCE 晶泰科技