Neumann傳奇再現——M 50 V電子管麥克風

關於Neumann

Georg Neumann GmbH，稱為「Neumann.Berlin」，是全球領先的錄音室級音頻設備製造商，打造了許多富有盛名的傳奇錄音麥克風，如U47，M49，U67和U87。Neumann成立於1928年，憑藉技術創新屢獲國際大獎。自2010年起，在傳奇揚聲器創新品牌Klein+Hummel的產品基礎上，Neumann將其在電聲換能器設計領域的專長擴展到錄音室監聽音箱市場。首支Neumann錄音室監聽耳機於2019年面世。自2022年以來，Neumann越來越關注為現場音頻提供參考級解決方案。隨著首款音頻接口MT 48的推出，以及其革新性轉換器技術，Neumann現可提供拾取和傳遞最佳聲音所需的所有必要技術。Georg Neumann GmbH自1991年起成為Sennheiser集團成員，並由Sennheiser遍佈全球的子公司網路和長期貿易夥伴負責代理。

