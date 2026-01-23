熱門搜尋:
安謀科技Arm China與香港科技大學簽署合作備忘錄，共繪AI前沿創新藍圖

分享：

香港2026年1月23日 /美通社/ -- 國內領先的芯片IP設計與服務提供商安謀科技（中國）有限公司（以下簡稱「安謀科技」）近日宣佈，與香港科技大學正式簽署合作備忘錄，雙方將圍繞芯片IP設計、AI計算、具身智能、機器人等關鍵方向，推進產學研協同創新，加速前沿技術應用落地。

此次合作備忘錄由安謀科技CEO陳鋒與香港科技大學副校長（研究與發展）鄭光廷教授共同簽署。

安謀科技CEO陳鋒表示：「在『AI Arm CHINA』戰略發展方向指引下，公司正全力推進AI領域的前沿IP設計，持續深化在物理AI、邊緣與端側AI、基礎設施等方向的佈局。本次安謀科技與香港科技大學的合作，將結合雙方在集成電路與人工智能領域的核心優勢，共同加速前沿技術的創新與產業落地，為半導體與AI生態的發展注入新動能。」

adblk4

香港科技大學副校長（研究與發展）鄭光廷教授表示：「此次與安謀科技的合作，將有力推動我校在AI及具身智能機器人領域的科研突破。通過以產業需求為導向，我們的研究將更緊貼行業未來發展趨勢。未來，雙方將共同構建從實驗室到產業應用的高效成果轉化路徑，加速AI技術在多行業、多場景落地。」

根據合作備忘錄，雙方將充分整合安謀科技的產業資源、技術能力與香港科技大學的科研實力，以AI計算與具身智能、機器人為重點，開展協同研發與技術攻關。此次合作也致力於建立長期、穩定、深入的產學研融合機制，加快創新成果與實際場景結合，實現技術的普惠價值，推動半導體與AI生態持續繁榮。

adblk5

安謀科技Arm China

安謀科技Arm China是國內領先的芯片IP設計與服務提供商。作為一家獨立運營的合資企業，公司立足本土創新，堅持以自研業務技術創新與Arm技術授權相配合，為中國集成電路產業提供豐富的產品組合和解決方案，賦能中國智能計算「芯」生態。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/arm-chinaai-302668798.html

SOURCE 安謀科技

