Preply 籌集 1.5 億美元，透過真人引導並輔以AI 的學習模式開啟教育的未來

此輪 D 輪融資由 WestCap 領投，公司估值升至 12 億美元，揭開了大規模提供個人專屬優越學習的新篇章。 紐約2026年1月23日 /美通社/ -- 全球第一的語言學習平台 Preply 宣佈完成 D 輪融資，籌集 1.5 億美元，由管理資產超過 60 億美元的戰略營運及投資公司 WestCap 領投。高盛國際在此交易中擔任獨家配售代理。 本輪融資將公司估值推至 12 億美元，堪稱 Preply 實踐使命的重要里程碑，力求將革新學習體驗帶給全球各地。 作為線上語言學習先驅，Preply 平台發揮橋樑作用，連結逾 10 萬導師與 180 個國家/地區的學員，促成超過 90 種語言的一對一授課。Preply 獨闢蹊徑，將真人教學與 AI 輔助的 教學輔助套件 融為一體，以高品質、靈活、量身打造的學習體驗，讓每一課都能實際提升實力，從而重塑學習之道。

全球教育數據平台 HolonIQ 指出，Preply 進行 D 輪融資之時，全球約有 18 億人（相當於每四人中便有一人）正積極努力精通第二語言。據 估計 ，全球直接面向消費者的語言學習市場將在 2035 年達到 2,270 億美元，且在過去五年已 達成三倍增長 ，長期預測顯示未來數年將持續呈指數級增長。 自完成 C 輪融資後，Preply 平台可預約導師數激增逾三倍，更增設超過 40 種新語言課程，大大拓展學習疆界。在過去十二個月，公司持續改善 EBITDA，並已達成正數。 憑藉此筆資金，以及新舊投資者的支持（包括歐洲復興開發銀行 (EBRD) 和 Horizon Capital 等），Preply 將更堅定地實踐承諾，大規模提供全球個人專屬學習體驗。公司計劃精進其 AI 及數據能力，擴充產品及工程團隊以提升平台體驗，並加速全球增長以觸及全球更多學員及導師，同時重塑傳統教育系統。 WestCap 團隊在打造並擴張全球市場方面經驗豐富（如 Airbnb 和 StubHub 等），將協助 Preply 進一步拓展其全球影響力。

Preply 共同創辦人兼行政總裁 Kirill Bigai 說：「我們深感榮幸，同時也深深意識到，我們在塑造人類未來學習模式上負有重大責任。如今，我們憑藉 AI 的力量，連結學員及世上頂尖卓越的良師，讓學習效能躍升至前所未有的境界。我們很高興能與 WestCap 團隊合作，其在協助創辦人建立改變世界的傳奇品牌方面擁有深厚的專業知識。這筆投資將協助我們在人類教學與 AI 交融上持續創新，為全球各地人士創造機會，讓其不論身在何處，都得以連結、融入、成功，並最終推動個人生活進步。」

隨著其他學習平台日益轉向自動化，Preply 依然致力發揮人與人之間的力量，利用 AI 來實現並增強導師推動的學習旅程，並支援其教學輔助套件。事實上，Preply 與非牟利研究機構 LeanLab Education 一起開展的 《2025 年效能研究》 揭露，高達 96% 的學員將與真人導師學習及實際對話視為進步之本，而 97% 的學員則認為這些互動乃激發自信的關鍵。 研究亦發現，學員使用 Preply 後的進步速度，可比平均基準快達三倍，三分之一的學員僅用 12 週便躍升一級 CEFR。這說明，真人指導依然是推動深度學習的重要力量，若與 AI（例如 Preply 的教學輔助套件）結合，更能如虎添翼。該套件可追蹤進度、提供實用洞察分析、自動處理行政事務，讓導師專注教學，學員則能更快達成目標。

即將出任 Preply 董事的 WestCap 合夥人兼前 Airbnb 高級主管 Allen Mask 稱：「Preply 正為大規模的個人專屬教育樹立新標準，前景遼闊，機遇無限。數據顯示，當真人教學獲得科技輔助，學員的學習成效更為顯著。在現今越來越緊密互連的全球環境下，市場確實存在需求，希望以現代的高效率方式，普及高品質學習資源。Preply 坐擁引領市場的產品、經驗豐富的領導團隊，更懷抱塑造全球人類溝通新模式的宏圖。」 此輪最新融資令 Preply 累計總融資額達到大約 2.99 億美元，可見投資者對公司使命及發展路向滿懷長足信心。隨著其全球市場持續增長，Preply 正佔據優勢地位，能夠擴展影響力，在卓有成效的學習成果上再創輝煌，並進一步鞏固其作為真人教學與並以AI 輔助教學法的領導地位。

Preply 是輔以 AI 的真人教學語言學習平台，正在打造未來的學習模式。我們擁有涵蓋逾 10 萬名導師、教授超過 90 種語言的全球網路，穩居業界領導地位，亦是規模最大的線上平台，連結真人導師與來自 180 個國家/地區的學員，並透過隨時提供幫助的 AI 工具，讓每堂課都帶來實質進步。 我們致力獻上大規模的個人專屬學習、學習動力及高品質教導，推動學員取得切實進步，從而創造改變人生的學習體驗。我們深信，我們擁有獨特優勢，足以成為全球最透徹理解人類學習過程的公司。

WestCap 是戰略營運與投資公司，公司與懷抱遠見的領袖並肩，共創跨越世代的非凡事業。 我們的團隊匯聚經驗豐富的行業領袖及創業家，擅長引導公司度過最關鍵的增長階段。 我們的部分知名投資項目包括 Airbnb、StubHub、Klarna、Ipreo、Addepar、Hopper、iCapital 和 GoodLeap。公司辦事處遍佈紐約、舊金山與倫敦。 如需更多資訊，請瀏覽 www.westcap.com 。 聯絡人

