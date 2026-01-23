瑞聯銀行發佈2025年全年業績，客戶資產成長19.5%，達至1,845億瑞士法郎

截至2025年12月底，瑞聯銀行 客戶資產總 值 達1,845億瑞士法郎，比2024年12月底成長301億瑞士法郎（上升19.5%）。

達1,845億瑞士法郎，比2024年12月底成長301億瑞士法郎（上升19.5%）。 收入總額 為15.1億瑞士法郎，比去年同期的13.4億瑞士法郎成長12.5%。

為15.1億瑞士法郎，比去年同期的13.4億瑞士法郎成長12.5%。 2025年集團獲利上漲至2.686億瑞士法郎，較2024年的2.574億瑞士法郎增加4.4%。 日內瓦2026年1月23日 /美通社/ -- 2025年12月底，瑞聯銀行（「集團」）客戶資產總值達1,845億瑞士法郎，相比2024年底的1,544億瑞士法郎成長19.5%（或301億瑞士法郎）。以美元計，客戶資產成長36.7%，從2024年底的1,704億美元上升至2,329億美元。

集團客戶資產成長主要受惠於收購法國興業銀行在瑞士和英國的私人銀行業務，此兩宗交易均於2025年完成。金融市場向好的趨勢，帶動旗下委託投資組合與基金在2025年表現亮眼，但所得的141億瑞士法郎進賬，主要因美元兌瑞士法郎大幅下行而產生的負面外匯影響所抵銷。 客戶資產擴展，亦是瑞聯銀行實現扎實有機成長的成果，不計收購計劃獲得27億瑞士法郎的新資金淨流入。此積極動能凸顯集團在所拓展的亞洲、中東和摩納哥等市場業務強健，以及為機構客戶所提供的重點主動資產管理策略成績斐然。

即使面對與美元下行相關的負面外匯影響，2025年集團收入總額達15.1億瑞士法郎，較去年的13.4億瑞士法郎上升12.5%（或1.682億瑞士法郎)。在兩項近期收購交易帶動客戶資產成長的助力下，利息業務的淨獲利保持強勁成長13.1%（或5.461億瑞士法郎）。 有利的收入趨勢，也得益於私人和機構客戶的交易活動之堅實動力，特別是在發展中市場和亞洲區，交易活動在邁向年底時大幅上升。此動態促使淨費用和佣金成長13.1%至8.436億瑞士法郎，並反映客戶對集團的一系列管理方案興趣濃厚。

營業費用總額在2025上升15.7%，主要由於將法國興業銀行在瑞士和英國的團隊與營運成功整合的費用，其中包括與收購相關結構重組的非經常性特殊支出，以及在合規團隊、資訊科技發展和人工智慧（AI）整合範疇持續作出的投資。 在2025年，集團利潤為2.686億瑞士法郎，較2024年底的2.574億瑞士法郎成長4.4%，而營業成本/收益率為69.6%，充分證明瑞聯銀行有能力在維持控制成本結構的同時，致力推進其成長策略。 在2025年完成兩項主要收購後，集團流動性覆蓋率為276.4%，第一類資本比率為23.1%，兩者均為瑞士監管要求水準的兩倍以上，使瑞聯銀行成為在行業中資本實力最雄厚的銀行之一。

瑞聯銀行執行長Guy de Picciotto表示：「在2025年，瑞聯銀行再一次獲得佳績，這不僅歸功於我們的卓越團隊在創紀錄的短時間內完成兩項重大業務整合，旗下投資方案亦表現突出。雖然面對匯率環境不利、利率下行以及與收購相關的一次性特殊費用，我們仍然實現健康的獲利率，彰顯集團外部與內部有機成長的良好互補和平衡。透過拓展國際版圖，讓我們能夠為世界各地客戶提供一應俱全的方案和服務。」 關於瑞聯銀行（Union Bancaire Privée, UBP） 瑞聯銀行總部位於日內瓦，在全球設有超過30個辦事處，是世界最大的家族控股私人銀行之一，專注於為私人與機構客戶提供財富和資產管理服務。截至2025年12月31日，集團管理的客戶資產總額達1,845億瑞士法郎，是業內資本實力最雄厚的銀行之一，擁有穩健的財務基礎和强大的資產負債表。

www.ubp.com View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/202519-51-845-302668844.html SOURCE 瑞聯銀行(Union Bancaire Privée, UBP)