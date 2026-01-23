Ozelle攜AI驅動、場景化即用的智能診斷解決方案亮相WHX Labs Dubai 2026

阿聯酋迪拜2026年1月23日 /美通社/ -- 全球智能診斷創新企業Ozelle將亮相2026年迪拜國際實驗室設備展(WHX Labs Dubai)（2月10日至13日，展位號S1.D58），展示其新一代智能診斷解決方案。以「AI×CBM：新一代全血細胞形態學」為主題，Ozelle將重點呈現診斷檢測如何突破傳統單一分析儀模式，邁向面向真實臨床場景、可即用的智能化整體解決方案，在實驗室級精準度與實際臨床應用之間架起橋樑。 AI×CBM: 洞察更多，診斷更智能。 Ozelle的AI驅動全血細胞形態學(CBM)通過高分辨率成像與實時算法分析的深度融合，重新定義了血液學診斷標準。系統突破傳統以數值為主的檢測方式，可識別包括NST、NSG、ALY、RET在內的多分類細胞類型，實現僅憑一滴血即可完成更早期的異常發現與更具依據的臨床決策支持。

一體化檢測：以臨床場景為核心的靈活檢測組合 該解決方案將血液學、生化及免疫檢測整合於同一無維護工作流程之中。臨床醫生可根據不同應用場景，靈活構建按需檢測組合，例如：感染分型(CBC+CRP+SAA)、糖尿病管理(CBC+HbA1c)、心髒篩查(CBC+NT-proBNP)等。這種高度靈活性使基層醫療機構與藥房也能高效提供全面、可靠的檢測結果。 智能AI工作台：從檢測結果走向診斷決策支持 在WHX Labs Dubai期間，Ozelle將重點展示其智能AI工作台(Open Dx)——一個直接集成於分析儀中的統一診斷工作平台。系統將檢測申請、結果審核與AI輔助診斷引導無縫整合於同一工作流程中，幫助臨床醫生更高效、更有信心地完成從檢測到解讀的全過程。

該工作台可將傳統靜態檢測報告轉化為交互式診斷洞察，通過自動識別異常指標、提示潛在風險，並提供結構化綜合解讀，全面提升臨床價值。同時，借助對話式AI功能，醫生可圍繞檢測結果進行交互式諮詢。在獸醫應用場景中，AI工作台還支持針對動物醫療的輔助診斷建議與用藥參考。 全球規模部署，精準性經真實世界驗證 Ozelle的AI能力建立在全球50000余台設備部署基礎之上，每日生成超過5000萬張細胞圖像，累計真實世界數據點超過1000億。這一龐大的數據基礎，結合行業獨有的質量控制體系，確保算法持續優化並獲得可靠驗證。

Ozelle誠邀所有WHX Labs Dubai與會嘉賓蒞臨S1.D58展位，參與現場演示與互動體驗，親身感受AI × CBM如何塑造診斷檢測的未來。歡迎留言預約會面，現場體驗智能診斷新範式。