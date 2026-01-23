Elvira Dyangani Ose 獲委任為第二屆阿布扎比公共藝術雙年展藝術總監

阿聯酋阿布扎比2026年1月23日 /美通社/ -- 阿布扎比文化與旅遊部正式任命 Elvira Dyangani Ose 出任阿布扎比公共藝術雙年展 (Public Art Abu Dhabi Biennial) 藝術總監，其將負責策劃 2026 年秋季至 2027 年期間舉辦的第二屆展覽。 秉承 2024 年首屆雙年展的輝煌佳績，在 Dyangani Ose 的帶領下，下一屆阿布扎比公共藝術雙年展將再次讓阿布扎比化身為一場遍及整個阿聯酋的公共藝術、文化與社區盛會。 廣受好評的首屆阿布扎比公共藝術雙年展於阿布扎比和艾因舉行，展期由 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 4 月 30 日。 是次雙年展薈萃阿聯酋及國際藝術家創作的場地特定裝置，眾多佳作其後被收購並永久保留為公共藝術品，包括 Kader Attia、Superflex、Nathan Coley、Wael Al Awar、Farah Al Qassimi 及 Shaikha Al Ketbi 的作品。

Elvira Dyangani Ose 目前擔任巴塞隆拿當代藝術博物館 (Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA) 的館長。 此前，她曾任倫敦 The Showroom 的總監兼首席策展人。 她亦曾履任多項要職，包括策劃第八屆哥德堡國際當代藝術雙年展 (Gothenburg International Biennial for Contemporary Art)，以及擔任 Creative Time 資深策展人和泰特現代藝術館 (Tate Modern) 的國際藝術策展人。 她曾出任泰特現代藝術館諮詢委員會成員，亦是 Prada 基金會 (Fondazione Prada) 思維委員會 (Thought Council) 的一員，並為該基金會策劃了多個展覽。 她目前擔任新近委任的 CIMAM（國際現代藝術博物館與收藏委員會）董事會成員。

她的策展項目橫跨不同學科，批判性地反思歷史敘事以作為一種參與其中的經驗，追溯公共空間中集體再現的印記，並致力復興非西方的敘事及知識體系。 她近期的項目包括《Project a Black Planet – The Art and Culture of Panafrica》（聯合策展，2024 – 2027 年）、《Coco Fusco.I Learned to Swim On Dry Land》（2025 年），以及 Goshka Macuga 的 Miu Miu《Tales and Tellers》（召集人，2024 - 2025 年）。 Dyangani Ose 擁有巴塞隆拿自治大學 (Universitat Autònoma de Barcelona) 的藝術史學位。 她現為紐約康乃爾大學 (Cornell University) 視覺研究專業的博士候選人，並在該校取得文學碩士學位。 她擁有加泰羅尼亞理工大學 (Universitat Politècnica de Catalunya) 建築理論與歷史高等研究文憑。 她曾於金匠學院 (Goldsmiths College) 執教，專門領域包括博物館學、策展研究、黑人研究及當代非洲藝術。

有關第二屆阿布扎比公共藝術雙年展的更多詳情及日期安排，將適時公佈。 編輯備註 關於阿布扎比公共藝術展 阿布扎比公共藝術展是阿布扎比文化與旅遊部 (Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, DCT Abu Dhabi) 發起的項目，體現部門不斷為阿聯酋委約創作公共藝術的承諾。 社區參與，乃是此倡議不可或缺的核心精神。 此倡議塑造地方風貌、凝聚集體記憶，從而推動阿聯酋首都居民的創意傳承、文化基礎設施、宜居環境及社區福祉。 阿布扎比公共藝術展旗下項目涵蓋阿布扎比公共藝術雙年展及公共燈光藝術展 (Manar Abu Dhabi)。

