Tatu Coffee 榮獲肯雅頂級品質大獎

肯雅塔圖市2026年1月23日 /美通社/ -- 在 2025–2026 肯雅國家級收穫祭風味 (Taste of Harvest) 大獎賽（肯雅最具聲望的咖啡品質競賽）中，Tatu Coffee Estates Limited 於水洗小果咖啡組別中勇奪第一名及第三名。 水洗小果咖啡組別向來被視為全國角逐最為激烈的領域，體現肯雅在全球頂級精品咖啡市場中源遠流長的美名。 此雙重榮譽，肯定了 Tatu Coffee 在肯雅頂尖生產商當中引領在前的地位，同時彰顯其莊園結合種植與加工模式的深厚實力。 Tatu Coffee 擁有超過 6,500 英畝的咖啡莊園，其由塔圖市特別經濟區的開發商 Rendeavour 所擁有。公司秉持深遠的投資策略，有助推動世界級農業實踐，並孕育可持續城市發展的宏圖。 莊園規模龐大，讓 Tatu Coffee 得以全面控制品質，同時生產出滿足國際精品市場需求的理想產量。

Tatu Coffee Estates 行政總裁 John Sathya 表示：「數十年來，肯雅咖啡品質卓越，聞名於世。 在水洗小果咖啡類別中贏得第一名及第三名，證明 Tatu Coffee 的種植與加工方法能帶來穩定成果，在國際上佔據競爭優勢。 這份殊榮不僅是肯定團隊的付出，亦印證我們恪守雙重承諾：釀造世界級肯雅咖啡，同時為人民與社區創造深遠價值。」 獲獎咖啡豆來自 Tatu Coffee 的常規生產線，足見優越品質獲評審認可，乃源於一貫水準，而非僅曇花一現的特選或實驗之作。 國際評審團對其複雜巧妙的風味讚譽有加，橙花、紅莓、柑橘醬與果醬的香調交織，並特別指出其層次鮮明、口感均衡、酸度亮麗及甜美可口，所有風味皆隨萃取時間遞增而愈發醇厚。

Tatu Coffee 專攻精品咖啡市場，為歐洲、美國、中東及亞太區的烘焙商及買家提供優質水洗小果咖啡豆。 公司致力服務品味講究的市場，這些市場重視源自產地風土的卓越品質，而非商品級咖啡。 是次獲獎，盡顯 Tatu Coffee 對肯雅農村經濟的重要貢獻。 Tatu Coffee 的咖啡莊園創造了幾千個長期及季節性職位，為咖啡種植社區帶來可觀的就業機會和經濟收益。 此投資有助保障居民生計，在全國咖啡產量面臨長期下滑之際，有助增強肯雅咖啡業的穩健發展。 Tatu Coffee 旗下所有莊園均獲雨林聯盟 (Rainforest Alliance) 認證，並將可持續發展理念貫徹於營運每個環節，包括水資源循環利用、重新造林、生態保護、負責任的廢物處理以及員工福利措施。 如有意採購咖啡生豆或尋求合作，請發送電郵至 [email protected]。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/tatu-coffee--302668941.html SOURCE Tatu City