「從文本到舞臺®」《降龍訣》3 月上演

「三國三部曲」最終章 藝術科技融合 英語演繹史詩對決 香港2026年1月23日 /美通社/ -- 一直致力以雙語學習劇場™方法融入教育的誇啦啦藝術集匯（誇啦啦），將蘊含不朽文學價值與傳統美德的中國文學經典《三國演義》搬上舞台，並於 3 月呈獻「三國三部曲」最終章——《降龍訣》（Taming the Dragon），為系列畫上圓滿句號。 此劇由榮獲香港舞台劇獎「終身成就獎」的誇啦啦藝術總監黃清霞博士執導及改編。黃博士貫徹其全人教育理念，著力發展雙語劇場、青年劇場和不同藝術項目，融會學習和體驗哲學。在《降龍訣》中，她以英語演繹《三國演義》經典篇章，巧妙融合藝術與科技。演出將運用多角度投影技術，呈現千軍萬馬的磅礡氣勢，結合影像與真人互動，實體還原木牛流馬、諸葛連弩等戰略兵器，配以現場打擊樂演奏及雙語字幕，為觀眾帶來撼動人心的視聽體驗。

黃清霞博士表示：「《降龍訣》不僅是三國故事的終章，更印證了經典文學跨越時代的啟迪力量。『從文本到舞臺®』始終以激發學生對藝術與文學的熱情為宗旨，創造教育意義與情感共鳴兼備的劇場體驗。」她所領導的「從文本到舞臺Ⓡ」計劃，自 2009 年以來屢獲不同機構支持，成功匯聚專業團隊，持續推動劇場教育。 《降龍訣》作為三部曲的壓軸之作，故事講述劉備命數將至，蜀漢的命運懸於諸葛亮的最後一次北伐。他將與畢生宿敵——曹魏將軍司馬懿，展開一場關乎生死與國運的智謀決戰。本劇不僅重現歷史場景，更透過史上兩大軍事謀略家的傳奇對決，探討忠誠、信任、尊重與領導特質等發人深省的主題，帶領觀眾反思人性與抉擇。劇目將呈現「白帝城托孤」、「智降姜維」、「空城計」、「後出師表」等家傳戶曉的情節，引領觀眾沉浸於這場終極智謀博弈之中。

「從文本到舞臺®」計劃自推出以來，一直寓教育於戲劇，讓學生及公眾透過欣賞經典文學改編劇作，以輕鬆有趣的方式學習英語及歷史知識。「三國三部曲」充分體現此理念，將三國故事活現舞台，讓觀眾對中華文化有更深的體悟：首部曲《探臥龍》（Rousing the Dragon，2025 年）聚焦劉備、關羽、張飛的結義情誼，及三顧草廬誠邀「臥龍」諸葛亮出山輔助的過程，奠定蜀漢基業；二部曲《鬥智》（Strategy，2024 年）精彩刻畫蜀漢諸葛亮與東吳周瑜之間的智謀交鋒，兩人聯手抗曹的經典篇章；而最終章《降龍訣》則集歷史智慧、戲劇藝術與舞台科技三者於一身，將整個三國故事推向高峰。

「從文本到舞臺®」2026《降龍訣》 《降龍訣》將重返翻新後的西灣河文娛中心劇院上演，該場地與誇啦啦建立長達 17 年場地伙伴關係。兩場公眾場於 3 月 7 及 14 日舉行；演出前後設大堂活動供觀眾參與，另設「演後舞台導賞」，由演員帶觀眾參觀後台，了解製作幕前幕後工作，認識劇場運作。中學專場則於 3 月 4 至 6 日及 9 至 13 日舉行；訂購學校專場的學校可享演前學習資源、到校工作坊及演後活動，讓學生更深入理解文本、故事背景、人物角色，學習運用創意思維技巧賞析舞台製作。

公眾場 中學專場 日期 2026 年 3 月 7 及 14 日（六） 2026 年 3 月 4 至 6 日（三至五）及 9 至 13 日（一至五） 時間 下午 2 時 30 分 上午 10 時 30 分 及 下午 2 時 30 分 地點 西灣河文娛中心劇院 票價 $240（連演後舞台導賞*）/ $210 / $160 全日制學生、殘疾人士及看護人、60 歲或以上長者和綜合社會保障援助受惠人士可享半價優惠 $120 師生同價 時長 演出長約 1 小時，不設中場休息 演出長約 1 小時 30 分鐘，不設中場休息 特別活動 演出前後設大堂活動，供持票人士參與 *演後舞台導賞：演員帶你認識舞台幕前幕後的運作 包括演前學習資源、到校工作坊及演後活動 《降龍訣》公眾場優惠： 親子套票：凡同時購買正價及學生門票各一張，即可獲 $50 折扣。

團體購票：每次購買 4 張或以上門票，正價門票可獲 9 折優惠（不可與親子套票優惠同時使用）。

凡同時購買《降龍訣》及「踏台板」演戲工作坊門票，可享全單 $50 折扣優惠。 「踏台板」演戲工作坊 今年同步推出「踏台板」演戲工作坊，參加者將親身踏上專業舞台，使用《降龍訣》真實佈景及新鮮出爐的劇本，在專業戲劇導師帶領下，走進三國世界，演繹劇中情節，從第一身角度感受舞台魅力，輕鬆學習英語和戲劇，真正體驗「踏台板」滋味。

公眾場 學校專場 日期 2026 年 3 月 21 及 22 日（六及日） 電郵至 [email protected] 查詢 時間 下午 2 時 30 分 至 4 時 30 分 地點 西灣河文娛中心劇院 票價 正價：$150 優惠價*：$100 *全日制學生、殘疾人士及看護人、60 歲或以上長者及綜合社會保障援助受惠人士 工作坊公眾場優惠： 凡同時購買《降龍訣》及「踏台板」演戲工作坊門票，可享全單 $50 折扣優惠。 關於「從文本到舞臺®」 自 2009 年推出至今，「從文本到舞臺®」是香港最悠久的劇場教育計劃之一，至今已上演逾 300 場演出，師生及觀眾人數逾 130,000。2012 至 2017 年間「從文本到舞臺®」賽馬會前瞻劇場教育計劃推出六個劇作，2018 至 2021 年間為語文教育及研究常務委員會（語常會）英語大聯盟節目之一。計劃為本地中學生度身訂造英文戲劇學習與體驗，把經典劇目重現舞台，提供演前學習資源及到校工作坊，培育本地中學生對經典文學及藝術賞析的興趣。

計劃廣獲好評，自推出至今，全港有接近半數的中學曾參與計劃，且近 20% 學校已參與 8 年或以上。 關於誇啦啦藝術集匯

推動香港創意學習與藝術教育發展 創意讓我們得以發掘自身與世界的無限可能。它不僅能提升解難能力、培育人際關係、讓人堅毅不屈，更能以萬千方式轉化生命。誇啦啦多年來與學生、教育工作者及創意工作者攜手，在社區散播創意種子 —— 年復年的開花結果，滋養了整片人文沃土。 作為扎根香港的藝術教育機構，我們以培育這個城市最珍貴的寶藏 —— 人才為使命。透過共同設計、鼓勵協作、兼收並蓄的雙語教育項目，讓年輕人得以自由探索、自在表達，促使百花齊放。我們以藝術教育點燃想像力，提升自信，加強歸屬感，與香港共同成長。

網頁： www.aftec.hk