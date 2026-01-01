前海夢工場2025年交出亮眼"成績單"：全年新入駐企業近200家，商業配套港資占比超八成

香港 - 2026年1月23日 - 深港協同再提速，創新生態更完善，國際連結更緊密......2025年，前海深港青年夢工場緊扣深港合作國家戰略，彙聚產、學、研等多方力量，在深港協同、產業培育、生態構建與國際合作等方面實現系統性突破，成為粵港澳大灣區標誌性的創新引擎與青年創業高地，交出一份高品質發展的年度答卷。





這一年，夢工場不是簡單"招企業"，而是精准"育龍頭"；不是被動"等項目"，而是主動"鏈全球"；不是孤立"建園區"，而是系統"造生態"。2025年，前海夢工場吸引超700家團隊申報，187家優質企業成功入駐，其中四分之一獲500萬元以上融資，半數以上擁有港澳孵化背景。通過提供"入駐即賦能"一站式服務體系，與13家機構簽訂合作共建智慧製造、第三代半導體等公共技術平台，降低企業研發成本，商業配套港資占比超八成，全面營造"港風港味港服務"。



精准招引，打造高成長性企業集群



不是廣撒網，而是"精挑細選"；不是僅入駐，而是全週期培育。2025年，夢工場開展9期招募，吸引超700家團隊踴躍申報，187家優質企業經評審後入駐，涵蓋人工智慧、具身智慧、生命健康、文化創意等前沿賽道。其中，超25%企業獲500萬元以上股權融資，約50%曾獲港澳孵化支持或專項資助，展現出強勁的成長潛力。



依託"苗圃—孵化—加速"三級培育體系，夢工場推動項目從創意走向產業化。作為深港合作示範平台，香港理工大學（深圳）前沿技術創新中心、香港智慧建造研發中心及香港中文大學、澳門科技大學等多所港澳高校科研載體相繼落地，為深港科技成果轉化提供堅實支撐。同時，前海夢工場與香港科學園、數碼港建立"專案互薦、園區互通"機制，累計互推超60個項目雙向落地。全年面向超1500名香港青年開展政策宣講與路演，"前海港澳台創新創業大賽"吸引906家企業參賽，深港協同步入機制化新階段。



服務升級，構建"入駐即成長"生態



政策有力度，資本有通道，導師有經驗，生活有"港味"，前海場工廠切實提升"服務能級"，降低企業創業成本。2025年，園區與13家機構簽署戰略合作協定，共建智慧製造、第三代半導體等公共技術平台，降低企業研發成本。通過開展企業走訪超千次，舉辦"企業有話說""商業模式畫布工作坊"等系列專題活動，精准收集市場需求，打通從想法到市場的"最後一公里"。



資本對接成效顯著。前海夢工場舉辦"潮起前海"等投融資活動15場，吸引200餘家投資機構參與，促成融資總額累計達72億元。創業輔導體系持續強化，新增導師26名，累計簽約50名，開展數輪"一對一"深度輔導，助力企業跨越發展瓶頸。



生活配套同步升級。商業配套港資占比超81.2%，吸引詠藜園等一批知名港牌紛紛進駐；港青驛站推出長居模式，夢工場北區長期入住率達100%，累計服務超500人次，讓港澳青年"創業無憂、生活有家"。



連結全球，持續擴大前海夢工場"國際朋友圈"



立足灣區，放眼世界。2025年，前海夢工場主動"走出去"，深度參與瑞士THE SPOT、德國IFA、越南創科峰會等十余場國際高端科創活動，足跡遍佈歐美亞多地。與泰國科學與技術發展署、沙特發展基金等海外機構簽署合作協定，搭建雙向市場准入與資源對接通道。



園區國際化氛圍日益濃厚。前海夢工場2025年接待國內外參訪團超700批次，到訪人數近2.4萬，其中港澳台及國際訪客占比超三分之一。品牌影響力持續攀升，央視《城市風華錄》、法國BFMTV等海內外主流媒體發佈報導超200篇次，向全球講述"前海故事"。



如今，夢工場已與全球十余個創新高地、超100家海外機構建立穩定合作，"前海連結、全球回應"的國際孵化網路初具規模，正成為連接中國與世界創新資源的重要樞紐。



面向未來，前海夢工場將持續深化深港協同機制、提升服務能級、拓展全球網路，致力於建設成為粵港澳大灣區青年創新創業首選平台與具有全球影響力的創新樞紐，為培育世界級企業、推動高品質發展貢獻更多"前海力量"。





