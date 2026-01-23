探秘空間影像創作的算力基石：Hugh Hou 於 CES 2026 技嘉展區現場演示

洛杉磯2026年1月24日 /美通社/ -- 在 2026 年國際消費電子展（CES）上，VR 電影製作人兼教育者 Hugh Hou 現身技嘉展區，帶來一場空間運算即時演示。該演示展現沉浸式影片如何在真實製作環境中完成，而非僅存在於理論或受控的實驗室條件下。 本次演示讓與會者近距離觀摩完整的空間影像製作流程，從拍攝、後期製作到最終播放。整個工作流程未依賴預先渲染內容，而是在展會現場即時執行，重現商業 XR 專案中實際採用的製作流程，並對系統穩定性、效能一致性與散熱可靠性提出明確要求。體驗最終以與會者透過 Meta Quest、Apple Vision Pro 及新推出的 Galaxy XR 頭戴式裝置，觀看一段兩分鐘的空間電影預告片作結，現場亦同步展示一款提供 180 度觀看選項的 3D 平板顯示裝置。

AI 如何融入真實創作工作流程 AI 在此次演示中並非作為功能展示，而是被定位為融入日常剪輯工作的實用工具。在創作過程中，AI 輔助的影像增強、追蹤與預覽功能，在不干擾創作節奏的情況下，加快了製作迭代速度。 拍攝素材來自電影級沉浸式攝影機，並透過 Adobe Premiere Pro 與 DaVinci Resolve 等業界標準軟體進行後製。藉由 AI 驅動的升頻、降噪與細節強化處理，畫面得以符合沉浸式 VR 的嚴格視覺標準，因為在 360 度全景觀看環境中，任何瑕疵或細節不足都會被立即放大檢視。

平台設計為何對空間運算至關重要 支撐整套工作流程的是一套專為長時間空間影像負載打造的技嘉 AI PC 系統。該系統結合 AMD Ryzen™ 7 9800X3D 處理器與 Radeon™ AI PRO R9700 AI TOP 顯示卡，提供即時 8K 空間影像播放與渲染所需的記憶體頻寬與持續 AI 運算效能。同樣關鍵的是，X870E AORUS MASTER X3D ICE 主機板確保穩定的供電與訊號完整性，使整體工作流程在現場演示期間能夠持續且可預期地運作。 最終，與會者透過 Meta Quest、Apple Vision Pro 與 Galaxy XR 裝置，實際體驗完成後的空間電影預告片。 透過在 CES 現場反覆且穩定地運行高負載的空間影像製作流程，技嘉具體展現其平台級系統設計如何協助創作者，將複雜的沉浸式製作流程，轉化為可在實際製作環境中信賴的創作基礎。

