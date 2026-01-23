AION V全球榮譽加身，彰顯中國智電SUV全球競爭力

廣州2026年1月24日 /美通社/ -- 2025 年，廣汽埃安 AION V 在全球市場口碑斐然，接連斬獲多項權威大獎與頂級安全評級，彰顯了其作為高端電動 SUV 的標桿競爭實力。

其中，它的卓越之處體現在頂級的安全性上。該車型先後獲得了歐洲Euro NCAP與澳大利亞ANCAP的雙重五星最高安全評級，在成人乘員、兒童保護、行人安全及駕駛輔助四大核心測試中均展現頂級水準，為其全球征程奠定了最堅實的可靠性基礎。

在贏得嚴苛安全背書的同時，AION V在多個海外市場也深受專業媒體與消費者青睞。在澳大利亞，它憑借出色的綜合實力，成功入圍當地權威媒體Drive評選的「2026年度最佳6萬澳元以下電動車」決賽名單。在東南亞市場，其成功尤其值得關注，不僅在新加坡榮獲「2025年度A組電動SUV」大獎及「Ready For Adventure」家庭車推薦獎，更在印尼一舉奪得「環保科技SUV象徵」和「最受歡迎電動車」兩項榮譽，充分證明了其產品設計對多元市場的廣泛適應性。