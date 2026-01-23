熱門搜尋:
出版：2026-Jan-24 10:57
更新：2026-Jan-24 10:57
PR Newswire

AION V全球榮譽加身，彰顯中國智電SUV全球競爭力

廣州2026年1月24日 /美通社/ -- 2025 年，廣汽埃安 AION V 在全球市場口碑斐然，接連斬獲多項權威大獎與頂級安全評級，彰顯了其作為高端電動 SUV 的標桿競爭實力。

其中，它的卓越之處體現在頂級的安全性上。該車型先後獲得了歐洲Euro NCAP與澳大利亞ANCAP的雙重五星最高安全評級，在成人乘員、兒童保護、行人安全及駕駛輔助四大核心測試中均展現頂級水準，為其全球征程奠定了最堅實的可靠性基礎。

在贏得嚴苛安全背書的同時，AION V在多個海外市場也深受專業媒體與消費者青睞。在澳大利亞，它憑借出色的綜合實力，成功入圍當地權威媒體Drive評選的2026年度最佳6萬澳元以下電動車決賽名單。在東南亞市場，其成功尤其值得關注，不僅在新加坡榮獲2025年度A組電動SUV大獎及Ready For Adventure家庭車推薦獎，更在印尼一舉奪得環保科技SUV象徵最受歡迎電動車兩項榮譽，充分證明了其產品設計對多元市場的廣泛適應性。

視線轉回國內，AION V同樣收穫了來自口碑與行業的雙重肯定。基於對海量真實用戶評論的大數據分析，它被授予2024年最具成長性車型稱號，反映了深厚的市場潛力與用戶信任。此外，其在智能化領域的領先地位也備受認可，先後將2025年金轱轆智能先鋒大獎2025年度硬派智駕SUV等專業獎項收入囊中。

這些接踵而至的全球榮譽，反映了AION V全面而硬核的產品力。從獨特的設計美學、真實可靠的續航與高效補能體驗，到舒適全能的空間佈局，以及先進的智能駕駛科技，共同構成了其贏得廣泛讚譽的核心。這一系列成就，也強有力地印證了廣汽集團（GAC）在全球汽車產業創新浪潮中的領先實力，及其為全球用戶打造世界級智能電動產品的承諾與能力。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aion-vsuv-302669375.html

SOURCE GAC

PR Newswire


美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
