出版：2026-Jan-26 09:00
更新：2026-Jan-26 09:00
PR Newswire

Tulip Innovation 針對 Sunwoda 電池的專利訴訟擴大至涉及韓國貿易委員會提出控訴

分享：

匈牙利布達佩斯2026年1月26日 /美通社/ -- 2026 年 1 月 19 日，韓國貿易委員會已根據 Tulip Innovation 提出的專利訴訟正式立案處理。Tulip 控告 Sunwoda 所生產的鋰離子電池電芯，以及供應予 Geely Auto Group、用於一款在韓國暢銷的混能 SUV 的電池組，涉嫌侵犯其電池專利授權計劃中所涵蓋的一項專利。 Tulip 是次升級針對 Sunwoda 及其客戶未獲授權使用的專利訴訟，承接早前於德國提出的相關專利侵權案，並源於 Sunwoda 一直未有就有關專利取得授權。

Tulip Innovation 標誌

韓國貿易委員會所作的行動涉及韓國專利第 10-1089135 號，並關於電極與電池隔膜的組合，這是汽車電池安全與效能的重要元素。 該項韓國專利為 Tulip 早前於德國專利訴訟案中涉及的其中一項歐洲專利的對應專利；該些德國案件已於去年裁定向 Sunwoda 頒佈三項禁制令。

作為 LG Energy Solution 及 Panasonic Energy 旗下逾 5,000 項專利組合的授權代理商，Tulip 提出的專利侵權控訴主要針對電池製造商，惟亦可能延伸至向未獲授權供應商採購電池的客戶。此次於韓國新展開的訴訟案，進一步反映 Tulip 專利組合在全球層面的實力，並指出鋰離子電池供應鏈下游企業如涉及使用未獲授權產品，將可能面臨專利侵權的代價。

Tulip 董事 Ferencz Farkas 表示：「Tulip 在韓國提供是次訴訟，是履行我們致力維護電池行業公平及具競爭性市場環境承諾的一部分。」他補充指出：「我們的目標是向所有鋰離子電池製造商授予該專利組合的使用授權；惟如有需要，Tulip 亦已準備好對供應鏈內的不同參與者提出控訴，以保障授權方的知識產權權益。」

關於 Tulip Innovation

Tulip Innovation Kft. 是一間獨立公司，務求建立和管理鋰離子電池授權方案。 Tulip 總部位於匈牙利，而匈牙利是歐洲電池製造中心。該公司的使命是與執行鋰離子電池技術的公司合作，確保他們的製造運作，能夠取得 Tulip 強大的知識產權組合的授權。  Tulip 由數十年經驗的授權專業人士團隊領導，並擁有強大業界聯繫，以及談判與管理專利授權方面的專業知識，形成獨特優勢。 如欲更多資料，請瀏覽 www.tulipinnovation.com 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/tulip-innovation--sunwoda--302668977.html

SOURCE Tulip Innovation KFT

PR Newswire
美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
