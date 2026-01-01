熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-26 09:55
更新：2026-Jan-26 09:55
Media OutReach Newswire

MLB 將「首爾聖水洞」搬至銅鑼灣打造全港首個 CAP帽 DIY 遊樂場

分享：

開設希慎廣場期間限定店 兩大 DIY 玩法解鎖專屬吸睛單品

香港 - 2026年1月26日 - MLB 將首爾聖水洞頂尖街頭潮流氛圍完美復刻至香港！即日起至2026年2月26日，MLB 於銅鑼灣希慎廣場 B1 層隆重呈現全港首個 MLB CAPDIY 遊樂場」。活動期間，品牌重磅推出兩大客製化 DIY 體驗，邀請每一位潮流愛好者化身設計師，親手創作其專屬帽款，打造獨一無二的吸睛單品，展現自我主張，讓每日穿搭（OOTD）都能盡情釋放主角光環Main Character Energy

MLB 希慎廣場期間限定店
MLB 希慎廣場期間限定店

兩大 DIY 玩法：主角造型由我定義（Unlock Your Style

  • 刺繡服務（僅限CAP帽）

免費刺繡服務可選擇英文字母、數字、特殊符號等，訂製專屬「個性簽名」

凡購買指定 MLB 帽款，即可尊享免費刺繡服務。無論是英文名字、幸運數字，或是僅屬於個人的專屬符號，皆可即場繡於心儀帽款之上，打造獨一無二的專屬信物，為日常造型加蓋「獨家認證」。

數十款個性飾品自由搭配，潮流愛好者可自選多款個性小配飾，裝飾個人專屬CAP帽。

  • DIY 頭飾配件
MLB將千禧年（Y2K）美學與芭蕾風（Balletcore） 蝴蝶結元素融入潮流體驗。凡購買任意MLB 帽款，即可獲贈兩款 DIY 配件。現場更提供數十款個性選擇，包括珍珠心形、少女感絲帶、型格別針、櫻桃吊飾以及可愛別緻的小熊公仔。參與者可自由發揮創意，混搭最具個人特色的時尚帽款，讓MLB帽子成為每日穿搭的點睛之筆。

打卡必備：巨型 MLB Cap 帽裝置

  • 巨型 MLB 帽款打卡裝置

巨型 MLB 帽款打卡裝置成為焦點，吸引眾多潮流愛好者駐足留念

踏入門店，目光隨即被佔據 C 位的超巨型 MLB Cap 帽裝置強勢鎖定。憑藉極具張力的放大比例與精湛逼真的細節還原，該裝置已成為希慎廣場最具標誌性的潮流符號。品牌不設購物門檻，開放予顧客自由互動留影，成功將零售空間轉化為社交活動場域。這一「MLB巨型美學」吸引無數潮流愛好者前往朝聖，成為極具討論度的打卡熱點。

MLB顛覆傳統零售模式，將希慎廣場期間限定店打造為沉浸式 「創意遊樂場（Playground）」。透過現場獨家限定的 DIY 配件和個性化刺繡服務，MLB鼓勵顧客「二次創作」。每一位潮流愛好者皆可在此親手重塑經典，將個人風格注入帽款設計之中，完美踐行揮灑創意・隨心改裝・自信演繹Create. Customize. Flex.的潮流宣言 —— 你的潮流，由你自己定義。

希慎廣場期間限定店獨家發售：MLB「毛茸茸遮耳帽」

本季備受矚目的「毛茸茸遮耳帽」獨家閃亮登場。系列備有經典黑、白兩色，以豐盈蓬鬆的絨毛質感，為冬日造型注入溫暖而奢華的觸感。其精心設計的垂墜式護耳剪裁，能精準修飾面部輪廓，巧妙隱藏兩頰線條並修飾下顎弧度，達到「視覺修容級」的顯瘦效果，讓五官更顯精緻立體。即便寒流來襲，亦能兼顧禦寒功能與時髦態度，是冬季必入的潮流單品。

MLB銅鑼灣希慎廣場期間限定店詳情

  • 日期：2026年1月16日至2月26日
  • 地點：銅鑼灣希慎廣場B1層 B113 & B115 號舖
  • 營業時間：上午11:30 至晚上 9:30

adblk4

關於MLB

MLB將經典棒球運動成功演譯為享譽世界的時尚品牌，堅持自由創新，將「運動」、「時尚」與「文化」概念合而為一，致力打造兼具活力與特質的街頭時尚單品。MLB根據亞洲市場的時尚流行趨勢，提供適合亞洲人身型剪裁的男女裝及童裝，產品涵蓋帽款、服飾、鞋履及配飾，並為此設計開展了多項潮流文化專案。品牌不斷改良設計風格、提升功能性和品質，打造出多款獨具特色的街頭時尚產品系列。

如需更多資訊，請瀏覽官方網站:



ADVERTISEMENT

送法國PHYTOCOLOR天然植萃護染髮霜！

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務