MLB 將「首爾聖水洞」搬至銅鑼灣打造全港首個 CAP帽 DIY 遊樂場

開設希慎廣場期間限定店 兩大 DIY 玩法解鎖專屬吸睛單品香港 - 2026年1月26日 - MLB 將首爾聖水洞頂尖街頭潮流氛圍完美復刻至香港！即日起至2026年2月26日，MLB 於銅鑼灣希慎廣場 B1 層隆重呈現全港首個 「MLB CAP帽DIY 遊樂場」。活動期間，品牌重磅推出兩大客製化 DIY 體驗，邀請每一位潮流愛好者化身設計師，親手創作其專屬帽款，打造獨一無二的吸睛單品，展現自我主張，讓每日穿搭（OOTD）都能盡情釋放主角光環（Main Character Energy）。
兩大 DIY 玩法：主角造型由我定義（Unlock Your Style）
- 刺繡服務（僅限CAP帽）
免費刺繡服務可選擇英文字母、數字、特殊符號等，訂製專屬「個性簽名」
凡購買指定 MLB 帽款，即可尊享免費刺繡服務。無論是英文名字、幸運數字，或是僅屬於個人的專屬符號，皆可即場繡於心儀帽款之上，打造獨一無二的專屬信物，為日常造型加蓋「獨家認證」。
數十款個性飾品自由搭配，潮流愛好者可自選多款個性小配飾，裝飾個人專屬CAP帽。
- DIY 頭飾配件
打卡必備：巨型 MLB Cap 帽裝置
- 巨型 MLB 帽款打卡裝置
巨型 MLB 帽款打卡裝置成為焦點，吸引眾多潮流愛好者駐足留念
踏入門店，目光隨即被佔據 C 位的超巨型 MLB Cap 帽裝置強勢鎖定。憑藉極具張力的放大比例與精湛逼真的細節還原，該裝置已成為希慎廣場最具標誌性的潮流符號。品牌不設購物門檻，開放予顧客自由互動留影，成功將零售空間轉化為社交活動場域。這一「MLB巨型美學」吸引無數潮流愛好者前往朝聖，成為極具討論度的打卡熱點。
MLB顛覆傳統零售模式，將希慎廣場期間限定店打造為沉浸式 「創意遊樂場（Playground）」。透過現場獨家限定的 DIY 配件和個性化刺繡服務，MLB鼓勵顧客「二次創作」。每一位潮流愛好者皆可在此親手重塑經典，將個人風格注入帽款設計之中，完美踐行揮灑創意・隨心改裝・自信演繹（Create. Customize. Flex.）的潮流宣言 —— 你的潮流，由你自己定義。
希慎廣場期間限定店獨家發售：MLB「毛茸茸遮耳帽」
本季備受矚目的「毛茸茸遮耳帽」獨家閃亮登場。系列備有經典黑、白兩色，以豐盈蓬鬆的絨毛質感，為冬日造型注入溫暖而奢華的觸感。其精心設計的垂墜式護耳剪裁，能精準修飾面部輪廓，巧妙隱藏兩頰線條並修飾下顎弧度，達到「視覺修容級」的顯瘦效果，讓五官更顯精緻立體。即便寒流來襲，亦能兼顧禦寒功能與時髦態度，是冬季必入的潮流單品。
MLB銅鑼灣希慎廣場期間限定店詳情
- 日期：2026年1月16日至2月26日
- 地點：銅鑼灣希慎廣場B1層 B113 & B115 號舖
- 營業時間：上午11:30 至晚上 9:30
關於MLB
MLB將經典棒球運動成功演譯為享譽世界的時尚品牌，堅持自由創新，將「運動」、「時尚」與「文化」概念合而為一，致力打造兼具活力與特質的街頭時尚單品。MLB根據亞洲市場的時尚流行趨勢，提供適合亞洲人身型剪裁的男女裝及童裝，產品涵蓋帽款、服飾、鞋履及配飾，並為此設計開展了多項潮流文化專案。品牌不斷改良設計風格、提升功能性和品質，打造出多款獨具特色的街頭時尚產品系列。
如需更多資訊，請瀏覽官方網站:
https://www.mlb-korea.com.hk/