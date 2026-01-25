全球首份動力電池循環經濟研究報告發布 「全球能源循環計劃」敲定行動路線圖

瑞士達沃斯2026年1月24日 /美通社/ -- 世界經濟論壇年會期間，艾倫•麥克阿瑟基金會（EMF）發布《循環領跑未來：釋放動力電池與關鍵礦產循環經濟價值》研究報告（以下簡稱「報告」）。作為「全球能源循環計劃」啟動以來的最重要落地成果之一，該報告為全球動力電池的循環發展提供了首個可執行的行動路線圖。 報告由寧德時代、捷豹路虎(Jaguar Land Rover)、敦豪(DHL)、阿科瑪(Arkema)等全球領先企業以及全球電池聯盟(GBA)、巴塞爾公約亞太區域中心、中汽數據動力電池研究室等研究機構在內的30余家參與方共同支持，覆蓋新能源產業鏈上下游核心環。

寧德時代副總經理、董事會秘書蔣理表示：「報告凝聚了產業鏈上下游共識，為電池循環經濟提供了系統性的行動框架。」 報告指出，全球能源轉型正在重構汽車產業價值鏈，從「以燃料為核心」轉向「以材料為核心」。在這一背景下，推動循環經濟轉型，將重塑動力電池價值體系，釋放經濟價值，增強產業鏈韌性，減少對環境和社會的負面影響。報告認為，推動電池循環經濟的規模化轉型，需要從「小修小補」和「末端治理」轉向系統層面的重塑。

報告提出了五大領導力行動，為全行業提供一套兼具實操性與商業可行性的戰略指引，具體內容包括： 一、為循環而設計，摒棄線性思維。將易拆解、可診斷、可維修和再制造融入電池設計理念，延長電池使用壽命，提高回收率，讓電池成為可循環的、擁有多個生命周期的高價值資產。 二、優化交通與能源系統，重塑電池價值。優化充換電基建與共享出行網絡，消除裡程焦慮，讓電池適配合理容量，並兼具V2G等電網調峰能力，最大化利用資源。 三、規模化推廣循環商業模式。依托電池即服務（BaaS）等模式，將電池轉化為長期運營資產，實現多次循環利用，挖掘全生命周期商業價值。

四、共投共建區域性循環基礎設施。通過聯合投資、長期合作等方式，構建電池循環利用網絡，讓材料流轉高效、穩定、可追溯。 五、推動循環體系高效運轉。推廣電池護照等數字化工具，提升透明度，統一跨境流通規則，消除政策壁壘，讓電池資產在全球范圍內順暢流轉。 「五大領導力行動」獲得了產業界的積極響應。沃爾沃汽車全球可持續發展負責人Vanessa Butani指出，電動化必須與循環經濟協同推進。他認為，循環經濟可有效降低行業系統性風險、保障資源穩定性，並加快向碳中和出行體系的轉型，讓消費者受益於更加耐用、負責任生產的汽車產品。

蔣理表示，寧德時代已率先踐行五大領導力行動，打造了完整的循環閉環體系，貫穿電池研發、材料使用、商業應用、回收和再利用的全生命周期。 當前，寧德時代制定了行業最大規模的碳中和戰略。到2025年底，公司已將所有電池工廠打造為零碳工廠，實現核心運營碳中和。目前，公司已進入碳中和第二階段，致力於在2035年推動產業上下游實現價值鏈碳中和。 在回收端，寧德時代已實現鎳、鈷、錳回收率達99.6%，鋰回收率達96.5%，並通過全球1200家「寧家服務」網點建立了高效的回收體系。

在材料創新方面，寧德時代正在大力研發及應用碳排放更低的鈉離子電池，從源頭減少對稀缺礦產的依賴。鈉離子電池全生命周期碳排放較鋰電池最高可降低60%，2026年，鈉電池將在換電、乘用車、商用車和儲能等領域實現大規模應用。 在循環基礎設施方面，寧德時代通過「巧克力換電」及「騏驥換電」大力推廣車電分離模式，將電池轉化為專業管理的可運營資產，從根本上解決了退役電池回收渠道碎片化的難題。目前，公司已布局超1300座乘用車和商用車換電站，聯合超100家伙伴組建「巧克力換電聯盟」，構建「車電分離」網絡，為電池資產的集中管理與規模化回收奠定了基礎。

此外，在數據治理層面，作為全球電池聯盟（GBA）董事會成員，寧德時代積極試點「電池護照」大幅提升供應鏈的透明度與可追溯性。 作為這一系列產業實踐背後的重要推動力，「全球能源循環計劃」由寧德時代與艾倫•麥克阿瑟基金會於2025年3月共同發起。同年6月，「全球能源循環計劃」願景發布：匯聚產業鏈上下游、政府及學術機構等多方力量，共同推動電池循環經濟全面落地，同時助力新電池生產徹底擺脫對原生礦產資源的依賴。此次報告的發布，將上述願景進一步轉化為可執行的行動路線圖，為價值鏈各方的協同行動明確了方向。

未來，各方將持續推動循環經濟路線圖在不同國家和地區開展試點。推動全球電動汽車行業從「開采-制造-廢棄」的舊模式，轉向「設計-制造-使用-回收-再利用」的循環新模式。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302669673.html SOURCE 寧德時代新能源科技股份有限公司