深圳四季酒店臻啟新春禮序

於都市綠洲，演繹丙午年的團圓與歡慶 深圳2026年1月26日 /美通社/ -- 新春將至，深圳四季酒店以匠心美饌、雅致臻禮與悠享假期，為丙午新年鋪陳一段從容而豐盛的歡慶時光。酒店坐落於福田中央商務區，於繁華都會之間營造靜謐綠洲，在流轉的光影與節日氛圍中，迎接充滿希望與喜悅的新一年。標誌性的四季服務貫穿始終，讓每一次相聚都被溫柔珍藏。 卓粵軒特邀米其林星廚李永生精心設計多款年夜菜單。2月16日至17日限時呈獻的新春團圓套餐，適合親友小聚或闔家歡宴，價格由每位人民幣1,288*元至人民幣18,888*元不等。同時還特別呈獻手工年糕（人民幣198*元/例），寓意團圓美滿、步步高陞，為新春宴饗畫上吉祥句點。

逸廊即日起至2月28日呈獻紅玫瑰主題下午茶，每套人民幣488*元。馥郁花意化作精巧甜鹹點心：花形紅玫瑰蛋糕柔香細膩，茉莉花薄餅卷與甜菜根醃三文魚清雅平衡。佐以無酒精特調、甄選咖啡與茗品，於芳香與雅致之間，定格溫馨而浪漫的午後時光。 與此同時，深圳四季酒店推出「體驗更多」套房專屬禮遇，為節日旅程注入暖意與鬆弛。即日起至2026年12月31日，通過四季酒店官方微信小程序預訂該禮遇，入住期間可尊享價值人民幣888元的消費額度，於美食佳釀或煥活水療中，盡享悠然節慶時光。

