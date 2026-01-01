Hivemind 資本與太保資管香港 宣佈戰略合作伙伴關係，共同設立 5 億美元的現實世界資產代幣化基金

香港2026年1月26日 /美通社/ -- 專注於傳統市場與鏈上經濟相結合的全球投資集團 Hivemind資本今天宣佈與中國太保投資管理（香港）有限公司（「CPIC IMHK」）建立戰略合作伙伴關係併成立一支現實世界資產（「RWA」）代幣化基金。 該計劃將 Hivemind 在數字資產市場累積的專業投資經驗與 CPIC IMHK在RWA領域的市場領導地位、 深厚的機構分銷網絡以及現有在香港受監管的數字資產業務結合起來。該基金平臺將在符合監管條件範圍內精選合規現實世界資產進行代幣化，擴大機構准入，並支持在嚴格的監管和風險管理標準下提供卓越的投資產品。

Hivemind 將擔任該策略的投資管理人，在香港以外的離岸地區負責投資組合構建、風險管理和交易執行，CPIC IMHK 將根據其現有的當地監管牌照支持在香港地區的投資顧問、分銷和機構投資者的溝通。同時，由CPIC IMHK擔任投資顧問的基金所孵化的RWA上鍊技術平臺ThePAC公司預計將提供代幣化服務。兩家公司共同致力於將鏈上投資基礎設施與既定的資產管理實踐相結合，以提供透明、合規且機構化的代幣化投資產品。該基金平臺的初始目標設爲 5 億美元，具體金額將取決於市場條件、機構和其他非零售合格投資者需求以及相關監管部門批准。

Hivemind 創始人 Matt Zhang 表示：「現實世界的資產代幣化代表了傳統資產管理方式的應用演變。與 CPIC IMHK 這樣的世界知名金融機構及投資者合作，使我們能夠將鏈上投資的專業知識與值得信賴的、擁有機構規模的分銷平臺相結合，將更多資產引到鏈上，並擴大機構進入區塊鏈市場的機會。」 CPIC IMHK 總裁 CG Zhou 補充道：「通證化代表了一種改善機構資本部署和管理方式的新途徑。與 Hivemind 合作使我們能夠應用這項技術來提高投資透明度、效率和回報潛力，同時保持符合投資者期望的監管和治理標準。」

此次合作反映出了機構投資人對傳統資產（尤其是私募資產）代幣化日益增長的需求。通過專注於合規先行的實踐標準和機構渠道，此次業務合作將進一步推進全球金融市場的負責任RWA業務的大力發展，並吸引更多的機構投資者佈局這一領域。 關於Hivemind 資本 Hivemind Capital Partners是一家專注於傳統市場與鏈上經濟相結合的全球投資集團。公司成立於2021年，通過多元化投資策略配置機構資金，並構建技術基礎設施，以系統性、可持續且可擴展的方式助力資產與機構向區塊鏈生態遷移。

瞭解更多信息，請訪問hivemind.captial 關於太保資管香港 (「CPIC IMHK」) 太保資管香港持有香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒發的第1類（證券交易）、第4類（證券顧問）和第9類（提供資產管理）牌照，主要從事證券交易、證券投資顧問和資產管理三大業務。太保資管香港致力於與尋求最佳投資方案的客戶並肩合作，依託五大核心競爭力 - 股東，文化，人才，科技，運營 -打造專業化的金融投資管理平臺太。致力於爲客戶提供量身定製的全球金融市場投資方案，滿足客戶多元化投資需求。

2025年3月，太保資管香港獲香港證監會批准推出代幣化美元貨幣基金產品。 作爲首批將此類創新產品推向市場的機構之一，太保資管香港一直走在推進傳統基金代幣化的最前沿，爲未來的代幣化投資市場奠定了堅實的基礎並提供優質的機構級底層資產支持。