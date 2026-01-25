Bybit直播探索2026年宏觀波動性及全天候市場准入機遇

阿聯酋迪拜2026年1月26日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 近日舉辦了一場題為 「Kick off 2026 with Bybit Alpha & Bybit xStocks」 （以Bybit Alpha與Bybit xStocks開啟2026）的Bybit Learn直播活動。直播聚焦於宏觀經濟動態、企業盈利和地緣政治事件如何影響未來一年的市場走勢，同時概述了用戶如何通過Bybit Alpha和Bybit xStocks，獲取全球精選股票及黃金的代幣化形式產品。 此次活動由Sheikh Bilal, Head of Learn at Bybit主持，Ann Zhang, Spot Product Marketing Manager at Bybit和Han Tan, Chief Market Analyst at Bybit Learn共同參與。 Bilal在開場中指出，2026年很可能會受到主要經濟數據發布、政策決策和地緣政治動態的影響，這些事件往往會為各大資產類別的市場情緒定下基調。

Tan重點闡述了近期全球動態如何凸顯市場響應能力的重要性。「2026年開局已出現一些地緣政治沖擊，」Tan表示。「Bybit Alpha提供對關鍵資產類別的全天候訪問，這使得交易者能夠表達自己的市場觀點，並迅速對重大宏觀動態做出反應。」 Tan還概述了交易者通常關注的幾大宏觀因素，包括美國通脹與就業數據、央行溝通以及季度盈利報告。他指出，這些驅動因素會影響股票、黃金等大宗商品以及貨幣市場，有時會導致劇烈的價格波動。 Tan以大型科技公司為例，討論了圍繞人工智能的投資期望如何塑造近期的市場趨勢。他以英偉達為例，稱其股價表現反映了市場對AI相關需求的樂觀情緒，而即將發布的財報預計將引發市場對整個科技行業AI服務長期變現能力的關注。

隨後，Ann Zhang演示了用戶如何通過Bybit Alpha訪問Bybit xStocks產品。這些代幣化產品旨在跟蹤精選上市股票、指數以及代幣化黃金產品的價格走勢。她表示，用戶可以進行小額份額交易，最低交易額為10美元，並且無需開設傳統經紀賬戶，即可在Bybit的統一交易賬戶內交易這些代幣化產品。 Ann Zhang還介紹了通過Bybit Alpha「農場」板塊可訪問的鏈上流動性池。她解釋說，用戶可以選擇一個流動性池，設定價格范圍並存入支持的代幣參與其中，有機會獲得源自鏈上交易手續費的潛在獎勵。她補充說，產品設有最低存款額要求，且根據產品條件，倉位可全部或部分提取。

Tan闡述了該平台在不斷演進的市場基礎設施中的更廣泛定位。「Bybit Alpha采用前沿的Web3技術，將更多傳統金融資產引入鏈上，為交易者和投資者提供了利用股票和加密資產市場機會的又一入口，」他說道。 在整個直播過程中，演講者均強調，部分Bybit Alpha和xStocks產品可連續交易，包括在傳統股市交易時段之外。他們還指出，平台上某些工具遵循傳統市場交易時間，強調了選擇合適產品的重要性。 直播最後設置了問答環節，探討了流動性池獎勵如何產生、代幣化產品與傳統股票所有權的區別，以及哪些用戶可能適合這些產品，包括那些希望在統一賬戶環境中獲取股票和黃金價格敞口的原生加密領域參與者。

