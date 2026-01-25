熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-26 11:10
更新：2026-Jan-26 11:10
PR Newswire

Everclear推出跨鏈資產結算服務，以簡化接入流程，提升流動性效率，促進資產流入Mantle生態系統

分享：

阿聯酋迪拜2026年1月21日 /美通社/ -- Mantle作為一個高性能的分發與流動性層，致力於連接傳統金融(TradFi)、現實世界資產(RWA)和鏈上流動性。今天，Mantle宣佈與Everclear開展全新合作，將跨鏈資產結算功能引入Mantle生態系統，使用戶能夠直接將來自乙太坊、Arbitrum、Base或Polygon的wETH無縫兌換為Mantle上的mETH，無需走完傳統跨鏈橋接上面充滿摩擦的過程。

Everclear Launches Cross-Chain Asset Settlement to Streamline Onboarding, Liquidity Efficiency, and Asset Flow into the Mantle Ecosystem (PRNewsfoto/Mantle)

此次集成解決了多鏈去中心化金融(DeFi)領域中最為緊迫的一項挑戰，即同一資產在不同鏈上的多種表現形式所導致的流動性碎片化問題

adblk4

通過跨鏈淨額結算和一般結算解決碎片化問題

隨著生態系統的擴展，像乙太坊(ETH)和美元(USD)這樣的資產如今已衍生出多種形式，從wETH、mETH、stETH覆蓋到種類不斷增多的穩定幣。Everclear的清算與結算基礎設施通過對跨鏈資金流進行淨額結算和自動再平衡庫存，來解決這種碎片化問題，減少了冗餘流動性並降低了成本。

此次功能上線後，用戶可以直接使用手中已有的資產接入Mantle，而Everclear會在後臺處理結算和再平衡事宜。

Emily Bao, Key Advisor of Mantle表示：「鏈上資產在現實世界中的可用性，取決於跨鏈的高效結算能力。此次集成通過消除接入方面的摩擦障礙，使資金能夠以更具可擴展性的機構級方式流入生態系統，從而強化Mantle在現實世界資產和乙太坊原生策略領域的戰略佈局。」

adblk5

操作原理：一分鐘內將wETH轉換為mETH

用戶在受支持的鏈上持有wETH時，可以選擇將Mantle作為目標鏈，通過單筆交易即可在Mantle上獲得mETH，整個過程通常在一分鐘內完成。

Everclear的求解器基礎設施能夠即時回應用戶需求，同時在後臺對跨鏈資金流進行淨額結算與再平衡，以盡可能最低的成本恢復庫存——從而提供更優的定價，避免滑點，並實現快速執行。

Everclear Foundation的Nikita Bulgakov說：「Everclear的設計初衷是成為碎片化多資產未來的結算層。通過連接同一資產的不同表現形式，我們助力像Mantle和mETH協議這樣的合作夥伴，為用戶提供真正的鏈抽象體驗。」

adblk6

實現以資本效率高的方式接入Mantle生態系統

此次合作以mETH為起點，使用戶無需手動跨鏈橋接或兌換資產即可進入Mantle生態系統，這解決了零售用戶和高級用戶面臨的關鍵障礙。

主要優勢包括：

  • 從主流乙太坊生態系統無縫接入Mantle
  • 通過淨額結算與清算，提升流動性效率
  • 以資本效率高的方式執行，實現更快結算
  • 為擴展到更多基於乙太坊的資產及穩定資產奠定基礎

為鏈抽象金融奠定基石

Mantle是Everclear擴展後的跨資產結算計劃的首個上線合作夥伴，未來計劃支持更多基於乙太坊的資產、穩定幣及新鏈。

adblk7

此次合作反映了更廣泛的行業轉變趨勢，即整個行業向鏈抽象金融轉型，在這樣的轉變中，用戶無需處理跨鏈橋接、流動性池或資產表現形式碎片化等複雜問題，即可直接與資產和應用進行互動。

關於Mantle

Mantle致力於成為機構與傳統金融對接鏈上流動性與現實世界資產的核心分發層與門戶，驅動現實世界金融實現無縫流轉。

憑藉超過40億美元的社區自有資產，Mantle將可信度、流動性與可擴展性融入機構級基礎設施，為大規模應用落地提供支撐。Mantle生態系統以Bybit平臺內的$MNT為錨定資產，並通過mETH、fBTC、MI4等核心生態系統項目持續擴展。同時，Mantle網路還與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct等領先的發行方和協議建立合作關係，進一步增強生態體系的協同效應。

adblk8

要瞭解更多有關Mantle的資訊，請訪問：mantle.xyz
要獲取更多社交動態，請關注：Mantle官方X帳號 & Mantle社區頻道
媒體垂詢，請聯繫：[email protected]

關於Everclear

Everclear（前身為Connext）是一個專注於跨鏈結算與流動性再平衡的互通性協議，主要面向做市商、求解器、跨鏈橋及交易所等專業用戶。作為高效的B2B清算與結算層，Everclear為Across、Relay、LI.FI、Eco等領先的合作夥伴提供底層支持，每月處理約4億美元的藍籌資產與穩定幣交易量。

Everclear近期推出了跨鏈資產結算服務，並提供定制化互通性解決方案，涵蓋白標跨鏈存款、質押及定制化資金流服務——助力合作夥伴高效吸引來自於長尾鏈的用戶與流動性。

adblk9

關於mETH協議

mETH協議是由Mantle孵化的一款垂直整合型流動性質押與再質押協議，兼具DeFi可組合性優勢與機構級乙太坊收益獲取能力。該協議上線首年即創下21.9億美元的總鎖倉價值(TVL)峰值，並獲得P2P、Kraken Staked、OSL、Copper等領先的驗證節點與託管合作夥伴的支持。目前，mETH協議已被深度嵌入Bybit、Ethena等40餘個主流DeFi和交易所平臺，同時被納入DAO（去中心化自治組織）和企業的財庫框架，成為核心流動性與收益層解決方案。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/everclearmantle-302669684.html

SOURCE Mantle

ADVERTISEMENT

送法國PHYTOCOLOR天然植萃護染髮霜！

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk10 madblk10

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務