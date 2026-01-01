亞信科技聯合ABB機器人共建「具身智能實驗室」

阿里雲、英偉達擔任關鍵技術夥伴共啟產業智能新征程

中國北京 - 2026年1月26日 - 領先的軟件產品、解決方案及服務提供商（「亞信科技」或「公司」；港交所股份代號：01675）於1月25日與ABB機器人，聯合發起「具身智能實驗室」，並在北京亞信大廈舉行成立儀式。亞信科技董事長田溯寧、亞信科技首席執行官兼首席技術官歐陽曄博士，ABB集團高級副總裁兼ABB機器人中國區總裁韓晨共同為實驗室揭牌。阿里雲智能集團政企事業部副總裁李力作為關鍵技術合作夥伴出席儀式，共同見證這一重要時刻，開啟Physical AI技術與實體經濟深度融合的新征程。ABB 機器人是全球領先的機器人供應商之一，擁有全面且集成的產品組合，涵蓋工業機器人、協作機器人、自主移動機器人（AMR）、控制器、應用解決方案、服務及相關設備。在智能軟件的賦能下，其技術助力從汽車、電子到物流等各行業企業提升業 務韌性、靈活性與生產效率。當前，人工智能正加速從數字空間走向物理世界，Physical AI作為連接AI能力與實體產業的關鍵橋樑，正成為驅動製造業智能化升級的核心引擎。在此背景下，亞信科技與ABB機器人建立戰略合作，整合雙方在AI大模型、工業自動化、通信技術及機器人控制等領域的核心優勢，共建具身智能實驗室。該實驗室將聚焦工業仿真、Physical AI等前沿方向，重點突破智能體在複雜真實場景中的感知、決策與執行能力瓶頸，構建「技術研發—成果轉化—產業落地」的全鏈條創新體系，為高質量發展注入強勁智能動能。作為數智化全棧能力的引領者，亞信科技將以AI大模型應用為核心支點，深度融合5G-A通信技術、網絡安全等技術優勢，推動實驗室的技術集成與規模化落地。通過打造可複製、可推廣的場景化解決方案，公司將加速創新成果在智能製造業的快速部署與價值釋放。ABB機器人憑藉其在全球工業自動化與柔性控制領域的深厚積累，將為實驗室提供貼近產線的真實應用場景與工程化支撐能力，助力技術方案高效完成驗證、優化與迭代，實現「技術—場景」的深度耦合與雙向賦能。實驗室將借助外部技術力量強化研發支撐，基於阿里雲的海量數據處理能力與視覺-語言-動作（VLA）大模型、NVIDIA加速計算技術進行訓練優化，全面加速Physical AI技術的產業化進程。亞信科技與ABB機器人共同成立的具身智能實驗室正式啟動，標誌雙方戰略合作在此前研究基礎上正式進入實質性落地階段。這一合作不僅是雙方前瞻部署前沿技術、履行產業責任的重要舉措，更是推動Physical AI從實驗室走向工廠車間實景應用的關鍵一步。展望未來，亞信科技與ABB機器人、阿里雲等夥伴，將以實驗室為核心載體，持續深化技術協同與場景共創，全力推進Physical AI在工業領域的規模化應用，打造具有全球影響力的產業智能標杆，共建開放、協同、繁榮的Physical AI新生態。