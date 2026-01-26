新春赴日旅行獲贈獨家限定禮品：Wakamoto啟動「Wakamoto感恩回饋」活動

東京2026年1月26日 /美通社/ -- 致力於支持健康活力生活方式的Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd.（東京，Arata Igarashi）將於日本全國範圍內開展一項活動，顧客購買Strong Wakamoto（強效若素）即可獲贈一條原創手巾。 該活動將在日本各地的藥店和其他零售門店開展，歡迎在日慶祝春節的台灣地區遊客參與。 活動背景 2024年，Wakamoto迎來了成立95週年紀念。為了向長期支持其產品的顧客表達感謝，公司已開展了多種廣告舉措和促銷活動，均獲得良好反響。 與此同時，Strong Wakamoto在台灣地區已銷售約40年，作為當地領先的腸胃藥之一廣受歡迎，過去五年的年均出貨量約為65萬瓶。

Wakamoto希望不僅向日本用戶，也向定期使用Strong Wakamoto的忠實台灣顧客傳達謝意，因此決定開展此次活動。 活動詳情 東京參與活動的藥店將限時提供特別套裝，內含兩瓶Strong Wakamoto（每瓶1000片）及一條原創手巾。 活動時間： 銷售將於2026年1月26日起陸續開始。

數量有限，贈完即止。 參與零售商： Matsumoto Kiyoshi、Don Quijote、Sundrug、Takeya、Universal Drug、Bic Camera、Daikoku Drug、Tomod's、Sapporo Drug Store、Welcia Pharmacy、Tsuruha Drug、Sugi Drug、Amano Drug 註：請注意並非所有門店均參與活動，活動主要在主要旅遊區附近的店舖開展。 融合日本傳統設計的限定版手巾 作為限時限量的贈品，顧客將獲贈一條印有Strong Wakamoto與傳統日式圖案融合的原創手巾。

手巾共有四種隨機圖案：藝伎、浮世繪、日本傳統紋樣以及相撲力士。 經典的Wakamoto藥瓶造型被巧妙融入設計，打造出獨特且易於辨識的外觀。手巾採用柔軟的超細纖維材質製成，適合日常使用，也可作為裝飾品。無論是自用還是作為紀念品，都是不錯的選擇。 YouTube上的活動宣傳 此次活動也由知名旅行博主阿倫(Alan)在YouTube上進行了介紹，阿倫主要分享日本旅遊信息。 活動出現在他的視頻《如何輕鬆遊走在東京新宿站迷宮！阿倫旅行美味有趣的一天》(How to Navigate Tokyo's Shinjuku Station Maze! A Fun and Delicious Day in Alan's Journey)中。

視頻鏈接：

https://youtu.be/azZpRI75QkI 阿倫（Alan Channel / 阿倫頻道）是一位出生於台灣地區、現居日本的YouTube博主。他以親切的個性和幽默的風格而聞名，在日本及海外均擁有大量粉絲。他介紹日本旅遊目的地、美食和日本製造產品的視頻尤其受到對日本感興趣的台灣觀眾歡迎，被公認為可靠的日本相關信息來源。 Alan Channel / 阿倫頻道：

https://www.youtube.com/@AlanChannelJP 公司評論 Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd.的Takuma Kato 「要享受日常生活，暢享日本之旅，保持良好的消化系統健康非常重要。日本有許多美食，如壽司、天婦羅、拉麵、烏冬面和日式燒肉。然而，旅行中暴飲暴食或飲食突然改變有時會導致身體不適，影響身體狀態。」

「Strong Wakamoto可以成為您旅途中的可靠夥伴，幫助您在旅行中維護消化系統健康。正如移動電源讓您的智能手機電力充沛，Strong Wakamoto有助於維持您腸胃的『活力』。」 「我們希望您能繼續享用Strong Wakamoto，並借此機會帶一份特別禮品回家，作為您在日本這段美好時光的紀念，同時也表達我們誠摯的感激之情。」 關於Wakamoto Pharmaceutical Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd.成立於1929年，首款產品Wakamoto問世，成為日本自我藥療領域的先驅企業之一。此後，公司繼續圍繞製藥、醫療保健和全球運營三大核心支柱發展業務。

憑借近一個世紀的豐富經驗和專業知識，Wakamoto Pharmaceutical始終致力於為建設和推進健康繁榮的社會貢獻力量。 公司概況 總部：日本東京都中央區日本橋本町2-2-2

總裁兼首席執行官：Arata Igarashi

成立時間：1929年4月

行業：製造業

網站：https://www.wakamoto-pharm.co.jp/

X (Twitter)：https://x.com/avan_wkmt

Instagram：https://www.instagram.com/wakamoto_gwt/ 關於Strong Wakamoto Strong Wakamoto是Wakamoto Pharmaceutical的旗艦長期暢銷產品，自1929年推出以來，一直深受一代又一代顧客的信賴。作為日常健康支持中可靠的夥伴，它長期以來幫助人們維持身體狀況，享受更舒適的日常生活。 主要特點 助力消化系統健康 Strong Wakamoto有助於支持腸道功能、促進消化，助力維持均衡的消化環境。它常用於幫助應對日常消化不適，讓日常生活更加舒適。

助力日常營養補充 Strong Wakamoto含有酵母和乳酸菌等豐富溫和、對身體友好的成分，適合作為日常營養補充劑，尤其適合飲食不均衡的人群。