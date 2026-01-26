Bybit P2P交易平臺迎來四周年慶，特設價值10萬個泰達幣的獎金池

阿聯酋迪拜2026年1月26日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈，隨著 Bybit P2P 交易平臺迎來四周年，該交易所推出一輪獎勵活動。為紀念四年來在促進加密貨幣交易、建立全球用戶間信任方面所取得的成果，Bybit P2P推出內含10萬個泰達幣(USDT)的獎金池，以回饋交易社區。

從現在起至協調世界時(UTC) 2026年2月8日晚上8點，Bybit P2P四周年慶活動邀請符合條件的用戶通過完成簡單任務參與幸運抽獎。每完成一項任務，參與者將自動獲得一張抽獎券，完成的任務越多，中獎機會就越大。