熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-26 14:43
更新：2026-Jan-26 14:43
PR Newswire

瀾起科技發佈PCIe® 6.x/CXL® 3.x AEC解決方案，賦能新一代數據中心高效互連

分享：

上海2026年1月26日 /美通社/ -- 瀾起科技今日宣佈，率先在國內推出基於PCIe 6.x/CXL 3.x標準的高性能有源電纜（AECActive Electrical Cable）解決方案。該方案面向數據中心從單機架向多機架複雜架構演進的需求，採用瀾起自研的PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片，旨在為大規模數據中心與高性能服務器平台提供高帶寬、低延遲互連支持。

隨著人工智能、雲計算等技術快速發展，數據中心正向分佈式多機架架構演進。PCIe鏈路作為連接CPUxPU、網卡及高速存儲的關鍵通道，正從機架服務器向超節點的部署跨越，需借助AEC技術實現更遠距離傳輸，並保持信號完整性。

adblk4

瀾起科技本次推出的PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解決方案，採用自研SerDes技術、創新的DSP架構和OSFP-XD高密度接口封裝，可穩定支持 PCIe 6.0 x16高速傳輸。該方案具備完善的鏈路監控與診斷功能，能顯著提升系統可維護性與部署效率，並提供多種規格可靈活適配機箱內外、跨板卡、跨節點乃至機櫃間等多樣化場景。

瀾起科技總裁Stephen Tai先生表示：「數據中心向多機架複雜架構演進，使穩定高效的系統級互連變得尤為關鍵。瀾起科技憑借在高速互連領域的長期技術積累，深刻理解這一技術發展趨勢，及時把握市場機遇，推出PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解決方案，助力客戶更從容應對未來挑戰。」

adblk5

通過攜手國內領先的線纜廠商，瀾起科技已完成PCIe 6.x/CXL 3.x AEC方案的開發及系統驗證。該方案已順利通過了與CPUxPUPCIe Switch、網卡等設備的互操作測試，滿足數據中心超節點系統對PCIe互連的嚴苛要求。

展望未來，瀾起科技將持續深耕高速互連技術，積極開展PCIe 7.0 Retimer芯片及高速以太網PHY Retimer芯片等下一代產品的研發，致力於為全球客戶提供更全面、領先的高速互連解決方案。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/pcie-6xcxl-3x-aec-302669825.html

SOURCE 瀾起科技

ADVERTISEMENT

送法國PHYTOCOLOR天然植萃護染髮霜！

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務