晶澳科技DeepBlue 5.0在不斷變化的全球光伏市場中展現可融資的可靠性能

北京2026年1月26日 /美通社/ -- 在全球光伏市場波動加劇、開發商愈發重視長期價值、可融資性及風險緩釋的背景下，綠色能源領域值得信賴的全球合作伙伴晶澳科技正迅速在全球范圍內，將DeepBlue 5.0組件推廣至公用事業、工商業及住宅市場。 DeepBlue 5.0踐行「突破 更全面」承諾，憑借面積利用率、質量、性能和場景適應性這四大核心優勢，實現更高的發電收益。該組件被應用於韓國410兆瓦的Haenam Bukil項目（韓國最大的地面光伏電站），凸顯了市場對其長期投資價值日益增長的信心。

更智能的面積利用--單組件發電量更高 DeepBlue 5.0采用全面屏前板設計，通過無隱裂柔性互聯、無主柵及多切半電池技術，消除了無效區域。 有效電池片長度增加多達15毫米，邊緣利用率提升約25毫米

有效發電面積提升1.82%

功率輸出提升最高達20W 組件功率最高達670W，效率達24.8%，開發人員可在不增加安裝面積的前提下獲得更高的功率密度。 更強的結構設計--可靠性源於設計 全新的結構平台提升了組件在實際應力條件下的密度、均勻性和耐久性。主要升級包括： 改進的CSE封裝，提升密封性和防潮性

三角形接線盒布局，優化負載分散

微米級制造管控，降低切割損耗，提高良率

這些設計和制造方面的升級共同降低了長期性能的不確定性，為大型及工商業項目提供了融資信心和可融資性支持。 更高的全生命周期性能--各種條件下發電量更高 DeepBlue 5.0在不同輻照度條件下及整個生命周期內均能提升發電量。 多切半結構降低遮擋影響

弱光優化在早晨、傍晚及陰天等條件下，最高可帶來3.26%的發電增益

雙面率最高達85%，提升背面發電能力 這使得項目全生命周期內的平准化度電成本(LCOE)更低，現金流更可預測--在投入成本上升和融資審查趨嚴的背景下，這些優勢至關重要。

更廣泛的場景適應性--適用於各種環境 DeepBlue 5.0專為在公用事業、屋頂及嚴苛氣候條件下穩定運行而設計。 專利防塵邊框減少積塵

增強抗濕熱、機械載荷及抗熱斑能力

無縫前表面便於建築一體化應用 其結果是運維需求更低、輸出穩定性更強，並適用於多場景應用。 成本攀升市場中值得信賴的選擇 隨著原材料壓力、供應鏈轉移和貿易政策變化導致組件價格上漲，前期成本不再是唯一決定因素。開發商愈發關注長期確定性、可預測的性能及合作伙伴的可靠性。

DeepBlue 5.0擁有獨立第三方驗證和嚴格的質量控制作為背書，以同樣的信賴提供更優性能，體現了晶澳科技對提供可靠、高質量產品的一貫承諾。基於此，晶澳科技持續作為值得信賴的全球合作伙伴，在日益動態且對成本敏感的全球光伏市場中，為開發商提供信心、穩定性及可獲得融資的穩健回報。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/deepblue-5-0-302669819.html SOURCE 晶澳太陽能科技股份有限公司