Sun Life永明冠名贊助「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」與民同樂躍馬迎新 慶祝Sun Life永明邁向135週年

香港2026年1月26日 /美通社/ -- 由Sun Life永明冠名贊助的「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」將於 2 月 6 日至 22 日於西九文化區藝術公園大草坪舉行。

這項一連17天的城中盛事橫跨農曆新年，冀為市民帶來充滿活力、躍動歡騰的新春體驗，共創歡樂回憶。而是次的大型項目亦是 Sun Life永明慶祝邁向 135 週年的重點活動之一，體現公司堅守推動社會大眾身心健康的承諾。

香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予先生表示： 「Sun Life永明扎根香港逾一世紀，陪伴港人並肩成長，見證香港不同時代的蛻變與進步。我們很高興成為『Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站』的冠名贊助商，以此揭開我們邁向 135 週年誌慶的序幕。Sun Life永明一直重視與社區的緊密聯繫，並致力協助客戶構建健康生活。透過冠名贊助這次盛事，我們希望與市民一躍而起迎新歲，為社會注入更多歡樂與活力，迎接活力充沛的新一年。」