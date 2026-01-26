推動香港數碼貿易發展：鄧白氏助力金管局發表Cargo× 項目建議報告

香港2026年1月26日 /美通社/ -- 全球領先的商業決策數據與分析機構鄧白氏（Dun & Bradstreet，簡稱「鄧白氏」）很榮幸作為香港金融管理局（下稱「金管局」）發表的《Cargo × 項目建議報告》（下稱「報告」）的主要貢獻者之一。該報告已於1月19日正式發表。是次報告凝聚了由來自銀行、貨運物流數據提供方、信貸資料服務機構、出口信用保險商、政府機關及國際組織在内的24家機構，歷時八個月的深入協作而完成。鄧白氏積極參與Cargo × 專家小組的討論及各項建議的制定工作，並欣然見證這項強化香港作為全球貿易融資樞紐地位的重要里程碑。

是次報告結合了研究成果、行業洞察以及試點經驗，闡述20項建議，為建立可信賴、以數據為本並具全球互聯性的數碼貿易生態系統提供清晰路線圖。金管局的策略以「數據」、「基建」及「互聯」三大支柱為核心，旨在加快運用數據推動貿易流程自動化及提升數據可得性，促進數碼貿易基建的發展，以及提高跨境數據互聯互通，以維持香港作爲貿易和貿易融資樞紐的競爭力。三大支柱相輔相成，勾勒出香港邁向更高效率及更具全球連繫的數碼貿易未來。

作爲Cargo×專家小組成員，鄧白氏全力支持金管局的策略方向，並致力提供可信賴的數據及洞察，推動相關策略有效落地。透過「商業數據通」平台，鄧白氏將繼續與多個數據提供方緊密合作，提供可靠的商業及物流資訊，以減少人工核查程序、提升信貸評估一致性，並進一步強化風險監察能力。

報告亦強調在貿易融資過程中加強對交易方進行盡職審查的重要性。作爲該領域的重要數據提供者，鄧白氏提供關鍵的企業身份與所有權結構、交易方及供應鏈關係等數據。相關洞察有助於銀行更有效核實貿易交易真實性，深入瞭解供應鏈結構，並更清晰識別潛在風險。鄧白氏將持續支持行業夥伴所需的關鍵數據，透過提升對企業運營模式及貿易往來夥伴的可視性，增强市場信心與透明度，促進更多企業，尤其是中小企，擴大貿易融資的機會。