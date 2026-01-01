索斯科泰國春武里新廠落成，深耕東南亞市場再拓新局

香港 - 2026年1月26日 - 索斯科榮幸宣布，泰國春武里新生產基地正式盛大啟幕，這一里程碑時刻標誌著公司在東南亞市場的戰略布局邁入全新階段。新基地的投用將有效縮短交付週期、強化供應鏈韌性，讓索斯科兼具創新性與國際水準的運營體系，更貼近活力蓬勃的東南亞本地市場，進一步提升為區域客戶提供高效服務的能力。 本次落成的春武裡新基地建築面積達 2255 平方米，將專注於螺絲、電子門禁解決方案、注塑成型工藝、助推/助拔裝置等產品的生產製造，並設立無塵室生產快拆裝置。此次投資彰顯索斯科始終恪守全球統一品質標準，持續為市場提供卓越產品與服務的堅定承諾。 新廠啟幕儀式融本土文化與發展盛景於一體，現場不僅呈現道地的泰國傳統文藝表演，更舉行了隆重的剪綵典禮。索斯科海內外同仁與合作夥伴齊聚現場，共襄盛舉，攜手擘畫區域內攜手成長、持續創新的發展藍圖。 索斯科泰國盛大開幕 索斯科泰國新廠的盛大啟幕，恰逢公司業績斐然的一年 —— 過去一年，索斯科全球業務締造歷史增長佳績，多項新能力落地、新基地落成，全球布局持續完善。春武里新廠將肩負重要使命，成為索斯科向東南亞全域客戶交付前沿解決方案的核心支點，助力區域產業發展。 瞭解索斯科更多資訊，敬請造訪官網： www.southco.com 。

關於索斯科

索斯科是全球領先工程進入解決方案的設計製造商，致力通過優秀的品質和效能，以及美學和人體工學設計，為產品創造恒久的第一觸感。在過去75多年間，索斯科通過創新的工程進入解決方案和加強產品的觸點體驗，為全球知名品牌的客戶創造價值，當中的應用範疇包括交通運輸、工程機械、醫療器械、資料中心等各方面。



憑藉技勝一籌的工程科技資源、創新產品和專業的環球團隊，索斯科為世界各地的器械設計師提供最廣泛及優質的工程進入解決方案。



索斯科亞洲有限公司

香港葵湧貨櫃碼頭路88號

永得利廣場第2座2401室



