快鷺科技全球總部落戶香港 獲香港投資推廣署重點引進

香港2026年1月26日 /美通社/ -- AI原生企業快鷺科技（Kuailu Tech）宣布，在香港投資推廣署的協助下將其全球總部進駐香港，以把握香港特區政府全力建設「國際創新科技中心」戰略下所帶來的機遇。 「政企同心，把握機遇」 快鷺科技以 AI 原生技術為核心，專注於重塑企業管理與協作模式。公司自研大模型深度嵌入業務流程、數據分析與會議協作，打造新一代AI智慧辦公系統。 《行政長官2025 年施政報告》明確將 AI 列為引領新產業變革的核心，並在投資促進領域持續發力。快鷺科技 CEO 指出：「香港是連接世界的超級樞紐，我們將全球總部設於此，正是要以前沿 AI 技術，賦能香港企業數碼化升級，鞏固香港國際創科中心地位。」

「正視挑戰，AI 破局」 香港企業在數碼轉型中面臨多重挑戰：營運成本高昂、組織架構複雜、跨部門協作頻密、數據分散導致決策倚賴人工。金融、法律等行業對數據安全及合規要求更為嚴苛。傳統工具型軟件已難以支撐當前競爭環境下的營運需求。快鷺科技透過自研 AI 大模型與低代碼技術，打通企業內部各類系統，建構覆蓋「AI 智能辦公、AI 智能協作、AI 智能會議」的全場景生態。快鷺雲作為新一代原生 AI 企業辦公平台，覆蓋人事、財務、行政、採購、CRM、合同、資產等核心場景，實現流程自動化與管理數據化；快鷺會議將 AI 與音視頻技術深度融合，提供智能組會、AI 會議紀要、多語種實時轉寫翻譯等功能，特別針對大灣區場景配置了強大中英雙語識別能力。「我們堅信未來 3 至 5 年，全球企業核心系統將迎來以 AI 為基礎的徹底重塑。」快鷺科技 CEO 強調，快鷺科技致力於讓高價值人才聚焦創新與決策，大幅提升跨境協作效率，創造經濟價值並促進高端就業。

