醫克生物於香港啟動 治療性的愛滋病疫苗臨床I期試驗

香港 - 2026年1月26日 - 醫克生物科技集團 (「醫克生物」) 今天欣然宣布，治療性的愛滋病核酸疫苗艾絲為克（「ICVAX」）臨床I期試驗正式啟動。該臨床研究由醫克生物與香港中文大學醫學院、香港大學愛滋病研究所和粵港澳大灣區國際臨床試驗中心合作開展。
作為醫克生物專利「PD-1增強型核酸疫苗技術平台」下的主要候選疫苗，ICVAX旨在實現持續的、免疫介導的HIV-1病毒控制，而無需長期使用抗逆轉錄病毒療法（又稱「雞尾酒療法」）抑制HIV，從而達致功能性治癒的最終目標。繼在深圳成功進行ICVAX首次人體I期臨床試驗顯示出卓越的安全性和免疫原性特點後，這項臨床研究將探討ICVAX在香港感染愛滋病毒的志願者中的安全性和免疫原性，並採用三種不同的給藥系統用於ICVAX的藥物遞送。這種對比方法將提供關鍵數據, 以確定ICVAX的最佳遞送方法，從而有望找出對愛滋病毒感染者最有效、對患者友好、和最可擴展的最佳方案。
該臨床研究將在威爾斯親王醫院進行，由香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系感染及傳染病組主任雷頌恩醫生擔任首席研究員。這是一項隨機臨床研究，旨在評估ICVAX在22名感染HIV的志願者中的免疫原性和安全性使用三種不同遞送系統：Teresa-EPT-I電穿孔（「EP」）遞藥器械；WHO 預審資格認證的PharmaJet 的Tropis 無針注射系統為遞藥器械；以及佳揚生物的TriGrid EP遞藥器械。
該研究已獲得香港特區政府創新科技署轄下的創新及科技基金的公營機構試用計劃（「PSTS」）的420萬港元資助（項目參考編號：UTT/002/23GM）。香港大學愛滋病研究所所長兼醫克生物首席科學顧問陳志偉教授擔任該資助基金的項目負責人。該研究亦同時獲得教育局轄下的大學教育資助委員會的研究資助局的主題研究計劃（「TRS」）的部分資助（項目參考編號：T11-702/24-N）。
雷頌恩醫生表示: 「這項I期臨床研究是一個重要的里程碑，這是ICVAX首次在香港志願者中進行評估，並採用了多種創新的藥物遞送技術。通過測試這些遞藥器械，我們旨在優化這種具潛力的愛滋病治療性核酸候選疫苗的安全性，免疫原性和患者舒適性。」
陳志偉教授指出：「ICVAX是基於在香港大學發明和研發的創新性PD-1增強型酸疫苗技術。這項研究將有助於優化ICVAX的藥物遞送，為更廣泛的國際性布局做好準備。」
醫克生物行政總裁金俠博士道: 「啟動這項臨床研究是醫克生物的一個重要里程碑。通過ICVAX在香港的首次測試、並比較三種創新的遞藥器械，該研究不僅加深了我們對核酸藥物藥效的理解，而且全力支持ICVAX和其他核酸藥物的全球商業化。醫克生物將繼續致力於在傳染病和癌症領域引領免疫療法的創新。」
關於醫克生物
醫克生物集團是一家處於臨床階段的生物科技集團，總部位於香港科學園。醫克生物致力於自主創新的核酸疫苗及抗體免疫療法的研發，針對傳染病、炎症、以及癌症。醫克生物擁有兩項技術平台:「PD-1增強型核酸疫苗平台」及「抗-Δ42PD1抗體平台」。
欲瞭解更多關於醫克生物，請流覽http://www.immunocure.hk
關於香港中文大學醫學院
中大醫學院成立於1981年，教學、科研及臨床各方面成績備受國際認同，在多項全球排名中均位列世界前25，更是當中最年輕的醫學院。在《美國新聞與世界報道》 (U.S. News and World Report)的「全球最佳大學學科排名2025-26」中，中大醫學院的「腸胃及肝臟科」、「內分泌及代謝科」及「臨床醫學科」位列「亞洲之冠」，而「腸胃及肝臟科」更居全球第二，反映中大醫學院在多個領域正引領全球醫學發展。
中大醫學院設有五個學院及14個學系，具備世界級教研環境，積極促進跨學科、跨專業及跨地域合作。迄今，中大醫學院已培育6,000名醫科畢業生，服務本地及全球醫療系統。中大醫學院致力推動創新與科研成果轉化，至今已申請超過3,000項專利，及成立逾20間創科企業，不但改寫多項國際性的臨床醫療指引，更為不同疾病的診斷和防治帶來革命性的轉變。
欲瞭解更多有關中大醫學院的詳情，請瀏覽http://www.med.cuhk.edu.hk
關於香港大學愛滋病研究所
香港大學是愛滋病研究所的科學家致力透過基礎和應用研究，以瞭解愛滋病發病機制和研發有效的疫苗。目前，該研究所正在主導一項 "增強宿主免疫力以實現HIV-1功能性治癒" 的香港主題研究計劃。
欲瞭解更多關於香港大學香港大學及愛滋病研究所的資訊，請瀏覽https://www.hku.hk/及 https://www.med.hku.hk/aidsinst/。
關於粵港澳大灣區國際臨床試驗中心
粵港澳大灣區國際臨床試驗中心是貫徹落實《國務院關於印發〈河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃〉的通知》（國發〔2023〕12號）的重要舉措，是支援深圳建設國際科技創新中心和推進粵港澳大灣區生物醫藥產業高質量發展的有力支撐。中心是中共深圳市委機構編制委員會批覆成立的深圳醫學科學院在河套深港科技創新合作區深圳園區的分支機構落戶河套深港合作區，通過充分發揮河套獨特的區位優勢和不斷疊加的政策優勢，鏈接粵港澳大灣區臨床試驗創新資源，深化深港科技合作，搭建一站式臨床試驗平台，為國內外藥械研發機構提供一流臨床試驗技術支撐、運營管理與註冊申報服務。同時，中心還將發揮臨床試驗規則改革"試驗田"和技術創新"推進器"的作用，助力臨床試驗規則和標準與國際對接，促進前沿試驗技術的發展與應用，構建粵港澳大灣區臨床試驗協作網路，提升區域藥械產業發展競爭力。
欲瞭解更多關於粵港澳大灣區國際臨床試驗中心的資訊，請流覽
https://baytrial.smart.org.cn/about/index.html