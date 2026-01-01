醫克生物於香港啟動 治療性的愛滋病疫苗臨床I期試驗

香港 - 2026年1月26日 - 醫克生物科技集團 (「醫克生物」) 今天欣然宣布，治療性的愛滋病核酸疫苗艾絲為克（「ICVAX」）臨床I期試驗正式啟動。該臨床研究由醫克生物與香港中文大學醫學院、香港大學愛滋病研究所和粵港澳大灣區國際臨床試驗中心合作開展。



作為醫克生物專利「PD-1增強型核酸疫苗技術平台」下的主要候選疫苗，ICVAX旨在實現持續的、免疫介導的HIV-1病毒控制，而無需長期使用抗逆轉錄病毒療法（又稱「雞尾酒療法」）抑制HIV，從而達致功能性治癒的最終目標。繼在深圳成功進行ICVAX首次人體I期臨床試驗顯示出卓越的安全性和免疫原性特點後，這項臨床研究將探討ICVAX在香港感染愛滋病毒的志願者中的安全性和免疫原性，並採用三種不同的給藥系統用於ICVAX的藥物遞送。這種對比方法將提供關鍵數據, 以確定ICVAX的最佳遞送方法，從而有望找出對愛滋病毒感染者最有效、對患者友好、和最可擴展的最佳方案。



該臨床研究將在威爾斯親王醫院進行，由香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系感染及傳染病組主任雷頌恩醫生擔任首席研究員。這是一項隨機臨床研究，旨在評估ICVAX在22名感染HIV的志願者中的免疫原性和安全性使用三種不同遞送系統：Teresa-EPT-I電穿孔（「EP」）遞藥器械；WHO 預審資格認證的PharmaJet 的Tropis 無針注射系統為遞藥器械；以及佳揚生物的TriGrid EP遞藥器械。



該研究已獲得香港特區政府創新科技署轄下的創新及科技基金的公營機構試用計劃（「PSTS」）的420萬港元資助（項目參考編號：UTT/002/23GM）。香港大學愛滋病研究所所長兼醫克生物首席科學顧問陳志偉教授擔任該資助基金的項目負責人。該研究亦同時獲得教育局轄下的大學教育資助委員會的研究資助局的主題研究計劃（「TRS」）的部分資助（項目參考編號：T11-702/24-N）。



雷頌恩醫生表示: 「這項I期臨床研究是一個重要的里程碑，這是ICVAX首次在香港志願者中進行評估，並採用了多種創新的藥物遞送技術。通過測試這些遞藥器械，我們旨在優化這種具潛力的愛滋病治療性核酸候選疫苗的安全性，免疫原性和患者舒適性。」



陳志偉教授指出：「ICVAX是基於在香港大學發明和研發的創新性PD-1增強型酸疫苗技術。這項研究將有助於優化ICVAX的藥物遞送，為更廣泛的國際性布局做好準備。」



醫克生物行政總裁金俠博士道: 「啟動這項臨床研究是醫克生物的一個重要里程碑。通過ICVAX在香港的首次測試、並比較三種創新的遞藥器械，該研究不僅加深了我們對核酸藥物藥效的理解，而且全力支持ICVAX和其他核酸藥物的全球商業化。醫克生物將繼續致力於在傳染病和癌症領域引領免疫療法的創新。」



