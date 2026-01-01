UABBHK 2025 圓滿閉幕：共同演繹人工智能時代的城市表演

香港 - 2026年1月26日 - 2025年港深城市\建築雙城雙年展（香港）（UABBHK 2025）日前（1 月24日）於油街實現（Oi!）舉行閉幕典禮，為兩年一度為期約兩個月的展覽、公眾活動及跨界對話劃上圓滿句號。本屆雙年展以「建科盛典：建築科技與表現平台」為主題，重新想像人工智能（AI）如何轉化建築與城市的未來。主辦單位為香港建築師學會雙年展基金會，並由香港建築師學會、香港規劃師學會及香港設計師協會協辦；文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（CCIDA）為主要贊助機構。



本屆雙年展將傳統展覽形式轉化為一場城市表演，將AI視為設計的共同創作者，而非僅是工具。UABBHK 2025邀請公眾親身參與，透過沉浸式裝置、工作坊及實驗性策展方式，與AI共同建構城市想像。



香港建築師學會雙年展基金會主席潘浩倫建築師在閉幕典禮中表示：「本屆雙年展不僅展示了AI時代設計的可能性，更激活了一個讓建築、科技與公眾想像匯聚的公共舞台。」他續指：「今天的閉幕，既是總結，也是起點，更是邁向港深城市創意對話的新階段。」



展覽亮點：科技與想像的交匯



UABBHK 2025橫跨兩大展區﹕油街實現（Oi!）及新落成的東九文化中心（EKCC），展出25組由本地及來自其他10個地區（包括中國內地、台灣、澳洲、奧地利、意大利、日本、新加坡、荷蘭、英國及美國）的建築師、藝術家、研究人員及科技創作者參與的作品。



展覽探索人工智能如何融入建築思維、空間敘事與公眾參與，並呈現4部短片作品，從紀錄與影像語言延伸展覽主題，探討遷徙與歸屬、程式與文化的交織，以及由集體記憶與學生主導的設計敘事所構想的未來場景。互動裝置如《關鍵[池]》、《眾生鏡》及《合築 · 智亭》邀請觀眾透過AI即場共創空間。作品如《在地線：油街》及《寄想花墟》，則將未來城市想像與香港社區文化緊密連結，體現科技與本土敘事的交織。



UABBHK 2025首席策展人何子偉博士與曾偉俊建築師表示：「策劃UABBHK 2025時，我們將AI視為設計的合作者，一同排練未來城市的可能性。」 他們補充：「我們希望透過這個平台，讓科技變得可觸碰，讓公眾想像具體可見。」



從展場延伸：創新與協作的公共計劃



為將UABBHK 2025的影響力延展至展覽空間以外，策展團隊推出兩個重點公開活動：ArchiTech黑客松及河套未來：全民AI影片大賽，將AI技術與城市設計實踐緊密結合。



ArchiTech人工智能建築黑客松：連結建築與AI



當日（24日）上午舉行的ArchiTech 黑客松由Google 開發者社區香港分會（GDGHK）及香港建築師學會雙年展基金會及深圳市雙年展公共藝術基金會聯合主辦，是首個此類合作活動，歷時3小時。活動吸引來自香港建築師學會青年建築師組（YAG）與GDGHK的共40位建築師、開發者及學生參與，他們應用Google Gemini模型及無需編碼的平台，打造建立用於建築設計規範合規性的AI代理人（AI Agent）。



工作坊由GDGHK 導師 Frankie Wu 、UABBHK 2025執行策展人陳學明小姐與林灝泓建築師帶領，為建築師介紹AI技術，亦鼓勵科技界人士實踐建築挑戰，促進設計與科技社群的跨界連結，體現UABBHK推動未來導向實驗的策展理念。



得獎團隊為陳子俊先生及姚卓悅建築師，他們在 60 分鐘的時限內，以驚人的 3 分 56.32 秒的成績成功構建了比賽所需的 AI 代理人。該 AI 代理人能夠回答十條試題，在比賽要求的 4 分鐘內以 90% 的準確率完成了複雜的專業建築師試題。



影片大賽：AI想像AI的未來之地



閉幕典禮亦公佈了河套未來：全民AI影片大賽的得獎作品。比賽邀請創作者想像河套深港科技創新合作區（HSITP）的未來景象，所有參賽作品必須全以AI工具生成，包括影像及聲音（如Runway、Pika Labs、Suno、Udio等）。



比賽以「一河兩岸、一區兩園」為背景，鼓勵參賽者從互聯性、創新性與包容性三大方向出發，構思屬於未來城市的敘事場景，藉此讓大眾以創意方式參與討論AI與城市的相互作用。



冠軍作品為《深港河脈：一河兩岸的科創樞紐宏圖》，由張小彬製作，作品以人工智能塑造出具說服力的跨境創新樞紐敘事，展現了對河套發展的深刻理解而脫穎而出。另外兩部入圍作品亦獲讚揚，展現高水準的創意與技術表現。



入圍影片將於2026年2月假深圳河套科創中心公開放映，讓港深兩地的觀眾參與AI城市想像的集體討論。



展望未來：深圳展場及數碼存檔延續想像



UABBHK 2025於2026年1至3月在深港城市\建築雙城雙年展(深圳)(UABBSZ)繼續舉行深圳篇，曾參與或未能親身參與香港篇的觀眾，歡迎蒞臨 UABBSZ於深圳河套科創中心的平行展場，欣賞UABBHK 2025的精選展品，延續港深雙城的創意對話與合作。



此外，UABBHK 2025的理念與成果將透過專屬的網上展廊及即將出版的實體存檔冊子，保留策展理念、展品內容與公眾互動紀錄，成為一個開放的「活化檔案」，為未來建築與AI的對話提供持續參照與想像空間。







