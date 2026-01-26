愛博醫療與香港理工大學攜手合作 深化產學研協同創新 推動眼科視光發展

香港2026年1月26日 /美通社/ -- 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司（簡稱"愛博醫療"，股份代號：688050.SH）與香港理工大學（理大）今日簽署協議，建立多領域合作關係。雙方將在合作研發、臨床轉化與人才培育等三大核心維度深度聯動，構建長效穩固的戰略協同機制。 簽署儀式於理大校園舉行，愛博醫療創始人、董事長兼總經理解江冰博士和理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授代表雙方簽署合作協議。 解江冰博士表示:「愛博醫療始終將創新視為發展的驅動力。他指出，理大在眼科視光領域的研究成果國際領先，是全球該領域重要的科研創新與人才培養高地。愛博醫療期待以本次合作為契機，積極回應國家深化粵港澳大灣區協同發展的戰略部署，與理大攜手整合產業資源與高校科研優勢，實現優勢互補，提升科研成果的轉化效率與落地能力。」

趙汝恒教授表示：「理大一直致力於推動科研創新及促進產學研深度融合。此次與愛博醫療的合作，標誌著我們在眼科視光領域的科研成果和技術轉化邁向新里程。透過雙方在研發、臨床轉化及人才培養等多方面的緊密協作，不僅能加速創新技術的落地應用，更能為行業培養更多高素質專業人才。理大將充分發揮國際化平台和科研資源優勢，攜手愛博醫療共同推動大灣區及全球眼健康事業的發展，為促進科技交流與產業協同進步作出積極貢獻。」 愛博醫療及理大將在研發、臨床轉化及人才培養方面展開深度協作，包括圍繞近視防控與光學技術核心領域，充分發揮愛博醫療的技術沉澱，結合理大眼科視光學院在基礎研究與科研成果的實力，共同突破關鍵行業技術瓶頸。

理大一直致力世界領先的研究及創新，把嶄新科研突破轉化為可行的解難方案和創新項目，貢獻社會。雙方將深度整合北京在科研創新、產業生態與市場應用方面的綜合優勢，充分依託香港的國際化平台、全球科研資源與高端人才網路，打造京港科技合作的典範專案，搭建跨地域聯動發展的堅實橋樑，為促進兩地科技交流、推動產業協同進步注入強勁動力。 關於愛博諾德 ( 香港 ) 醫療科技有限公司 愛博諾德(香港)醫療科技有限公司為愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司的全資子公司，於2024 年受邀入駐香港科學園，愛博諾德(香港)作為集團國際戰略總部，未來將繼續堅持「醫療+消費」雙輪驅動及國際化戰略，全面推進國際化佈局。

關於愛博諾德 (北京)醫療科技股份 有限公司 愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司，是上海證券交易所科創板上市企業（股票簡稱"愛博醫療"，股票代碼：688050），總部位於北京市昌平區科技園區，是國家高新技術企業、國家級專精特新"小巨人"企業。公司是一家創新驅動的眼科醫療器械製造商，產品涵蓋眼科手術治療、近視防控和視力保健三大領域，全力為眼科手術、屈光不正矯正和視光消費提供一站式解決方案。立足於人工晶狀體、角膜塑形鏡和隱形眼鏡三大核心產品，公司已戰略性擴大對眼健康全生命週期產品管線的覆蓋。

關於瞳研科技有限公司 瞳研科技有限公司是一家由香港理工大學重點支持的創新型初創企業，核心使命是依託近視控制領域的技術突破，守護下一代視光健康。公司由香港理工大學驗光學領域資深教授與具備豐富實戰經驗的商業管理人才聯合創立，聚焦近視控制技術的研發攻關，並積極攜手行業夥伴開展深度合作，推動技術成果的商業化落地與應用轉化。瞳研科技有限公司是榮膺 2022/23 年度TSSSU 獎獲獎企業。 關於香港理工大學 香港理工大學（理大）秉承校訓「開物成務 勵學利民」的精神，矢志成為一所創新型世界級大學，在人才培育、科學研究和知識轉移方面追求卓越，為香港、國家及世界作出貢獻。理大致力培育擁有家國情懷、具備全球視野和勇於承擔社會責任的專業人才及社會領袖；同時致力於世界領先的研究及創新，以貢獻社會。理大追求卓越，努力不懈，深得國際認可，於2026年QS世界大學排名中位列全球第54位；另有七個學科躋身2025年QS世界大學學科排名全球首30位，其中「酒店管理」、「藝術與設計」和「 環境科學」在本港大學中名列首位。理大將繼續提升大學社群的凝聚力，讓所有成員以大學為榮，齊心協力，再創輝煌。

關於香港理工大學眼科視光學院 理大眼科視光學院是全港唯一提供眼科視光學教育的院校。發展至今，學院的眼科視光學課程被譽為世界最佳的眼科視光學課程之一。學院具頂尖及卓越科研成就，致力開展最高水準之科研為本教學，為促進本港以至全球人口的視力和眼睛健康作出貢獻。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---302670047.html SOURCE 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司