


商業動向
出版：2026-Jan-26 22:03
更新：2026-Jan-26 22:03
PR Newswire

Atlas Cup 推出全球首項專業軌道運動，首屆錦標賽將於 2028 年在近地軌道舉行

分享：

三藩市2026年1月26日 /美通社/ -- Atlas Cup 作為首項於太空中進行的專業體育項目，今日宣佈其首屆錦標賽將於 2028 年舉行。 Atlas Cup 成立於 2025 年底，是一家頂尖的職業體育媒體機構，其特色是無人太空船對決，是史上速度最快的運動項目。 Atlas Cup 透過展示尖端太空科技與振奮人心的競賽模式，並融合美洲盃 (America's Cup) 及一級方程式賽車 (Formula One) 等經典賽事的傳統精髓，引入了軌道運動 (orbital sport)，為體育迷帶來全新體驗，並將競技體育穩健地帶入 21 世紀。

Atlas Cup, Inc., 標誌

Atlas Cup 行政總裁 Philip Hover-Smoot 表示：「Atlas Cup 對太空行業的貢獻，將如同專業賽車運動曾為汽車業界所作出的貢獻相同。現在是時候讓太空再次成為啟發靈感的泉源，而 Atlas Cup 的設計正是為了捕捉太空所蘊藏的非凡潛力，並將其呈現予全球觀眾。」

軌道運動正於結構性變革的關鍵時刻興起。 正如汽車行業發展初期一樣，新太空經濟的迅速擴張正帶來龐大的機遇。 然而，隨着商業太空行業不斷擴張，營運商正面對一個分散且尚未成熟的供應商生態系統，同時亦缺乏客觀的性能數據。 Atlas Cup 引入直接競爭，既是一場視覺盛宴，亦是一項關鍵工具——在打造引人入勝娛樂體驗的同時，亦能產生一個前所未有、關於太空船及其組件性能的數據集。

全球體育媒體同樣正經歷迅速轉型。 新一代觀眾互動模式及剪線 (cord-cutting) 趨勢正對傳統模式構成壓力，而市場對優質內容的需求依然殷切。 Atlas Cup 在這個新環境中具備獨特優勢，因為軌道賽事能同時迎合上述兩大趨勢——既頌揚新太空經濟的領航者，同時亦製作出前所未見、令人嘆為觀止的體育內容，並設計成適合社交媒體、流動裝置及串流平台。

Atlas Cup 建立於經驗證的技術之上，並透過夥伴合作模式，將傳統的技術及監管風險外化，為全球體育開創全新疆界。 Hover-Smoot 補充道：「你如何證明你的系統是最優秀的？ 答案很簡單——在軌道上勝出。 太空中的正面競速在此之前從未出現過。 但當我們把太空的史詩級視覺效果與賽車運動的魅力結合時，必將創造出真正非凡的體育體驗。」

關於 Atlas Cup

Atlas Cup 由資深業界行政人員及太空業投資者 Philip Hover-Smoot 於 2025 年底創立。Philip 最近曾擔任 Scout Space 的行政總裁，該公司為美國政府提供安全的太空光學解決方案，屬業界領先供應商。 在此之前，Philip 曾於 Spaceflight（其後被 Firefly Aerospace 收購）及 Momentus（一家上市的太空基礎設施公司）擔任高級行政人員職務。 在一支橫跨體育、娛樂及太空領域的顧問團隊支持下，Atlas Cup 已與體育媒體、太空及科技領域的多方夥伴建立合作關係。

更多資訊請瀏覽 atlascup.com

傳媒聯絡人

Atlas Cup, Inc.

Philip Hover-Smoot

[email protected]

+1.415.347.1377

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/atlas-cup--2028--302669991.html

SOURCE Atlas Cup, Inc.



