Natural Good Things與台灣藝人Halo Mavis合作取得重大成功，直播帶貨銷量達25萬件

NGT專注於健康功能性食品原料的生產與銷售，秉持「女性健康生活內調呵護」的品牌理念。依托自主研發能力和自有原料生產設施，公司堅持嚴格的質量標準。其旗艦產品SaengSaeng Enzyme自推出以來，十多年來一直獲得消費者的穩定支持，在韓國及海外市場均贏得了消費者的充分信任。

此次合作取得成功的核心人物是Halo Mavis，她是一位在電影、音樂和電視領域活躍的多才多藝的藝人，社交媒體粉絲超55萬。她以自律的自我護理和高度可信的公眾形象著稱，被台灣女性消費者視為具有影響力的潮流引領者。

借助與Mavis的合作，NGT持續針對台灣消費者推出直播帶貨活動，四次直播均取得了亮眼的銷售業績。特別是2025年11月的一場特別直播，期間Halo Mavis親赴NGT韓國總部，成為此次合作的一大亮點。

直播期間，NGT展示了其生產基礎設施和品牌理念，讓台灣觀眾深入瞭解其生產流程。直播共介紹了五款產品，包括SaengSaeng Enzyme The Grain、SaengSaeng Enzyme The Choco、Pumpkin V Tea、Hibiscus S Tea和Today's Lemon Juice。其中，SaengSaeng Enzyme The Grain和SaengSaeng Enzyme The Choco在直播期間售罄，整個產品系列在促銷期間共售出約7.8萬件。