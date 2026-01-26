BSI香港與香港生產力促進局簽署合作備忘錄 攜手透過國際標準共建綠色及智慧未來

香港2026年1月27日 /美通社/ -- 1月13日，BSI香港與香港生產力促進局（生產力局）簽署合作備忘錄，標誌著雙方建立戰略合作，共同在可持續發展、ESG、網絡安全和人工智能等關鍵領域推廣國際標準與最佳實踐。此次合作不僅旨在將全球認可的標準轉化為本港所應用，同時著重於增強企業的國際化專業能力，特別是有意出海的內地企業，協助其深入理解並適應國際規則與實踐，從而提升競爭力、實現合規以及驅動可持續增長。 此次合作備忘錄的簽署儀式在香港生產力大樓舉行，在生產力局首席創新總監都永海先生及 BSI 亞太區高級副總裁林勁先生共同見證下，由生產力局綠色生活與創新部總經理蔡劍虹博士與 BSI大中華區董事總經理Dr.Tatiana Schmollack-Tarasova女士共同簽署。

香港生產力促進局首席創新總監都永海先生在致辭中表示：「 生產力局非常榮幸與BSI攜手合作。我們將共同為企業，包括計劃出海的企業，提供清晰的國際標準指引、可信的認證及實務培訓，助力企業提升營運表現、符合國際要求，並能掌握全球市場的通行規則與最佳實踐，順利拓展國際業務。」 BSI大中華區董事總經理Dr.Tatiana Schmollack–Tarasova女士對此次合作表示熱切期待：「英國標準協會與生產力局的合作，標誌著雙方共同致力於透過推廣全球標準與創新，提升香港及大灣區企業的能力、國際合規水平與可持續發展。 」

根據合作備忘錄，生產力局與BSI將共同開發並舉辦培訓課程、研討會，並就可持續發展與ESG、網絡安全與人工智能以及其他ISO管理體系等關鍵領域的標準展開協作。這些舉措不僅旨在傳遞知識，更致力於賦能企業 – 為內地與香港企業提供符合國際標準的工具、知識與信心，助其開拓新市場，在全球舞台上憑藉可信實力競爭。 此次合作將結合BSI在標準制定方面的全球專業經驗，以及生產力局深厚的行業聯繫與應用研發能力，尤其在綠色與智慧科技領域。雙方將共同探索推廣國際最佳實踐的機會，支持內地與香港產業採用相關標準，以提升ESG表現、數碼韌性及市場准入能力，為企業的可持續發展提供支持，共築綠色與智慧的長遠未來。

關於英國標準協會 (BSI) 英國標準協會 (BSI) 是一家業務改善及標準公司，與全球各行業超過77,500家客戶合作。我們為組織賦予信心，透過合作模式，共同解決社會的關鍵問題——涵蓋全球氣候變化，人工智能數位信任及種種議題——最終邁向更美好的社會和永續的世界。 BSI服務全球195個國家的77,500多位客戶；這些組織與員工、客戶、相關方和社區的合作基礎之一是建立數位信任。 BSI擁有涵蓋眾多行業（汽車、航空航太、建築環境、食品、零售、醫療保健等）的豐富技能和專業知識，提供標準和知識、認證服務、培訓、法規服務的全面業務。

一個世紀以來，BSI一直因致力於對組織和社會產生積極影響、建立信任和改善生活而受到廣泛認可。如今，BSI透過自身擁有的15,000人的全球專家網絡與工業與消費者團體、組織和政府合作，透過滿足客戶需求來實現我們的企業使命。 BSI是全球第一個國家標準機構，是國際標準化組織（ISO）、國際電工委員會（IEC）以及歐洲標準化委員會（CEN，CENELEC和ETSI）成員。 如欲瞭解更多詳情，請瀏覽英國標準協會網頁：https://www.bsigroup.com/en-hk/。