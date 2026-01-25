Sudamala Resorts通過太陽能應用與珊瑚礁修復項目推動可持續旅遊升級

印尼巴厘島2026年1月26日 /美通社/ -- Sudamala Resorts是一家深植印尼文化底蘊的精品度假酒店集團，業務遍佈印度尼西亞各地。集團持續通過一體化環保舉措強化其對可持續旅遊的承諾，在為賓客提供精緻體驗的同時，兼顧長期生態責任。 其中一項重要里程碑是位於弗洛勒斯島拉布安巴焦的Sudamala Resort, Seraya全面引入太陽能能源系統。該系統目前可通過可再生太陽能滿足度假村約80%–85%的日常運營用電需求。系統由480塊太陽能板組成，總裝機容量達300 kWp，並配備770 kWh的電池儲能系統。整體設施每年可產生約410000 kWh的清潔能源，每年減少約370000公斤碳排放。這一轉變大幅降低了對柴油發電機的依賴，也展示了在偏遠島嶼環境中實施可再生能源解決方案的可行性。

除清潔能源項目外，Sudamala Resorts還積極參與珊瑚礁修復與海洋保護工作。通過與環保組織及當地基金會合作，該項目採用創新型人工礁結構，促進珊瑚再生與海洋生物多樣性發展，在改善沿海生態系統健康的同時，提升賓客與社區對海洋保護的認知。 Sudamala的可持續發展實踐貫穿整個度假村體系，涵蓋負責任的廢棄物管理、廢棄食用油回收、水資源節約以及以社區為核心的合作項目。這些行動體現了Sudamala的整體可持續理念，將環境保護、文化傳承與社區賦能緊密結合。

基於上述努力，Sudamala Resorts榮獲2026年ASEANTA Excellence Awards「最佳可持續發展項目獎」，該獎項將於2026年在菲律賓舉行的東盟旅遊論壇（ASEAN Tourism Forum，ATF）期間頒發。這一地區性榮譽彰顯了Sudamala在東南亞負責任旅遊領域的領導地位，也反映出其品牌理念正日益獲得追求低影響、高價值旅行體驗的全球旅客認可。 Sudamala Resorts首席執行官Ben Subrata表示：「環境守護是我們運營方式與待客之道的核心。我們致力於與啟發我們的自然環境與文化和諧共生、共同成長。」 通過上述舉措，Sudamala Resorts再次鞏固其作為一家將可持續發展視為核心價值而非附加選項的酒店品牌定位，並將這一理念貫穿於旗下每一個目的地。

如需瞭解更多信息，請訪問Sudamala Resorts的官方網站www.sudamalaresorts.com。