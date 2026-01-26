KPS Capital Partners 將從 Compagnie Chargeurs Invest SA 收購 Novacel 的控股權益

新公司將成為表面保護解決方案的領先製造商 Compagnie Chargeurs Invest SA 將保留 25% 的持股權益 紐約2026年1月27日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP (「KPS」) 今日宣佈，已透過新成立的關聯公司訂立一項具約束力的最終協議。據此，KPS 將收購 Chargeurs Films de Protection SAS (「Novacel」或「該公司」) 的控股權益。 出售方股東 Compagnie Chargeurs Invest SA (「Chargeurs」) (ENXTPA:CRI) 將與 KPS 共同投資，並保留該公司 25% 的持股權益。 有關交易的財務條款並未披露。 預計將於 2026 年第二季度完成交易，並須符合慣常的完成條件及獲得相關批准。 Novacel 是一家全球領先的表面保護解決方案製造商，業務覆蓋建築外牆、建築內部及設備、工業、電器用品及運輸等終端市場。 該公司提供一系列全面的解決方案，包括製程及保護薄膜、膠帶、紙張及專用機械設備。 Novacel 總部設於法國德維爾，並於法國、意大利及美國僱有約 700 名員工、營運六個生產設施及三個研發中心。

KPS 中型投資業務合夥人兼聯席主管 Pierre de Villeméjane 表示：「我們很高興收購 Novacel 的控股權。Novacel 是一家具備獨特優勢的表面保護解決方案製造商，擁有多元化的產品組合、廣泛的地理佈局、業界領先的研發能力，以及具吸引力的客戶基礎。 該公司的解決方案對其客戶在多個應用範疇中的製造流程至關重要。 我們期待與 Novacel 才華洋溢的管理團隊合作，在這個穩健的平台基礎上進一步發展。 Novacel 強大的品牌實力、備受肯定的研發能力及對品質的堅定承諾，結合 KPS 在策略、營運及財務方面的資源，為未來增長奠定了理想的根基。」

Novacel 行政總裁 Philippe Denoix 表示：「KPS 在卓越製造方面的成績有目共睹。隨着 Novacel 以獨立公司身份邁向下一個增長階段，KPS 是最理想的下一任擁有人。 我們期待與 KPS 及我們才華洋溢的團隊緊密合作，進一步擴展我們在技術上的領導地位，並不斷推出嶄新、高品質、為客戶創造重大價值的創新產品。 KPS 對卓越製造、營運優化及創新的承諾，將使我們能夠在 Novacel 穩固的市場地位基礎上再接再厲，並加深與全球客戶的合作夥伴關係。」 Chargeurs 主席兼行政總裁 Michaël Fribourg 表示：「KPS 為 Novacel 勾劃的策略願景，以及其在管理全球製造及工業業務方面的彪炳成績，令我們深受認同。 Chargeurs 與 KPS 共同投資，突顯我們對該公司在 KPS 領導下的盈利增長及價值創造潛力充滿信心。同時，我們亦期待與 KPS 攜手合作，推動 Novacel 邁向下一個增長階段，並以在表面保護市場進行併購整合為重點。」

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 KPS 的法律顧問，而 Rothschild & Co 則擔任其財務顧問。 關於 Novacel

關於 Novacel

Novacel 是一家全球領先的表面保護解決方案製造商，業務覆蓋建築外牆、建築內部及設備、工業、電器用品及運輸等終端市場。 該公司提供一系列全面的解決方案，包括製程及保護薄膜、膠帶、紙張及專用機械設備。 Novacel 總部設於法國德維爾，並於法國、意大利及美國僱有約 700 名員工、營運六個生產設施及三個研發中心。 如欲了解 Novacel 的更多資訊，請瀏覽 www.novacel-solutions.com。

Compagnie Chargeurs Invest (ENXTPA:CRI) 是一家結合工業與金融業務的企業，既擔任工業及服務領域全球領先企業的營運者與開發商，同時亦以積極的投資組合管理文化，投資於具高附加價值的企業。 業務遍及近 100 個國家、僱有約 2,600 名員工的 Compagnie Chargeurs Invest，憑藉 Groupe Familial Fribourg 作為具長期承諾的控股股東之堅實支持，以及其多元化的資產組合，積極應對各個市場所面臨的重大挑戰。 Compagnie Chargeurs Invest 於 2024 年錄得的收益達 7.296 億歐元。 如欲了解 Chargeurs 的更多資訊，請瀏覽 www.chargeurs.com .

關於 KPS Capital Partners

KPS 透過其關聯管理實體，負責管理 KPS Special Situations Funds。該基金系列的資產管理規模達 195 億美元（截至 2025 年 9 月 30 日）。 三十多年來，KPS 的合夥人一直專注於透過在製造及工業企業中進行控股股權投資，以實現顯著的資本增值，其投資涵蓋多個行業領域，包括基礎物料、品牌消費品、醫療護理及奢侈品、汽車零件、資本設備及一般製造業。 KPS 透過與具實力的管理團隊進行建設性合作，推動企業持續優化營運，為投資者創造價值；並藉由在結構性層面提升其投資組合公司的策略定位、競爭力及盈利能力來實現投資回報，而非主要依賴財務槓桿。 KPS 基金的投資組合公司合計年度收益約 212 億美元，於 21 個國家營運 202 個製造設施，並在全球（包括透過合資企業）僱用約 55,000 名員工（截至 2025 年 9 月 30 日）。 有關 KPS 的投資策略及投資組合公司詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。

KPS Mid-Cap 專注於中型市場中較低規模範疇的投資。 KPS Mid-Cap 鎖定與 KPS 旗艦基金三十多年來一直專注的同類型投資機會，並採用相同的投資策略。 KPS Mid-Cap 充分運用並受惠於 KPS 的全球平台、聲譽、往績、基礎設施、最佳的解決方案、專業知識及經驗。 KPS Mid-Cap 投資團隊由合夥人 Pierre de Villeméjane 及 Ryan Harrison 管理，並領導一支經驗豐富且才華洋溢的專業團隊。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/kps-capital-partners--compagnie-chargeurs-invest-sa--novacel--302670626.html SOURCE KPS Capital Partners, LP