金融業投入區塊鏈學習：XREX Academy 培訓虛擬資產人才，畢業校友逾千人

台北2026年1月27日 /美通社/ -- 買 iPhone 17、在銀行存款、買台積電股票、出國換匯、支付收款、投資保單乃至更深入的資產配置，金融已是所有人生活中不可或缺的一環，相關應用與變革也隨著科技全面加速。AI、區塊鏈到虛擬資產的浪潮席捲而來，就連銀行、證券等傳統金融機構的高階主管與一線從業人員，都加緊腳步吸取新知，因應新挑戰並掌握新商機。 XREX Academy 是 XREX 交易所 旗下的金融教育專案。XREX 交易所是臺灣完成金管會洗錢防制登記的九家虛擬資產服務商（VASP）之一。在真正任何交易之前，擁有基礎金融知識，以及對區塊鏈與加密貨幣的理解，是非常重要的根本，XREX 交易所除了持續深耕臺灣市場，也會秉持著「手把手」的精神推廣金融教育。

區塊鏈金融教育學院 XREX Academy 推出兩年以來，已培訓超過一千名校友，即使並非虛擬資產產業從業者，也能透過系統化課程逐步理解相關概念。許多人心中都有這些疑問，像是：比特幣為何被稱為「數位黃金」？國際機構 Bitmine 看好的以太幣有何價值？美國《天才法案》監管的穩定幣又是什麼？許多人，都可以在 XREX Academy 的系統化課程中找到答案。 區塊鏈的「公鏈」，其實就像一條對所有人、車都開放通行的大馬路，而去中心化應用程式（DApp）就像是開在大馬路上的商店，提供各式各樣不同的服務；又或是「去中心化合約」，就像是一間擁有絕對執行力的律師事務所 ，再搭配上一群執法機構，能夠準確執行去中心化合約上的所有條款。這些都是 XREX Academy 課程中透過生活化比喻，協助學員理解較為複雜的專業術語與概念。

XREX Academy 的負責人邱紹琦 Chi 表示：「我從沒想過，一位國內知名金控高層上完課後，居然拉著我說：『我終於聽懂區塊鏈和加密貨幣在幹嘛了！』。無論是擁有超過 20 年經驗的金融專業人士，還有完全沒經驗的新手小白，XREX Academy 都期望成為不同背景學員理解區塊鏈與加密貨幣的重要學習平台。」 XREX Academy 正在歡慶兩週年，這兩年舉辦超過 18 場企業專班，超過 65 屆逾一千名學員畢業。學員來自多元領域與背景，從金融高層、工程師、科技從業人員、創業家乃至家庭主婦都能理解，他們將於 2026 年 2 月 1 日齊聚 XREX Academy 首場校友嘉年華，人稱「寶博士」的科技立委葛如鈞、幣圈律師「果殼」林紘宇，以及 XREX 集團兩位創辦人黃耀文與蕭滙宗，都將現身與 XREX Academy 學員互動。

「XREX Academy 區塊鏈金融必修課」透過四堂的線上核心課程，打通區塊鏈金融的底層邏輯，除了建立正確的金融知識，更會進一步帶你理解比特幣、智能合約、RWA 及穩定幣運作及發展，協助學員建立對產業整體發展的基礎理解，每週還會搭配直播工作坊，透過遊戲與實作，深入認識區塊鏈運作邏輯，了解更多： https://community.xrex.io/944d19 關於 XREX 集團 創立於 2018 年， XREX 集團 是一家擁有區塊鏈技術的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義。 XREX 集團臺灣子公司鏈科股份有限公司營運 XREX 交易所 ，於 2022 年 3 月，完成與臺灣金融監督管理委員會 (金管會) 的洗錢防制法令遵循聲明，並於 2025 年 9 月 22 日完成金管會的洗錢防制登記，爲完成的九家合規虛擬資產服務商之一；新加坡子公司於 2024 年 5 月取得新加坡金融管理局 (MAS) 大型支付機構 (MPI) 執照。

XREX 集團將普惠金融視為社會責任，持續運用區塊鏈技術推進金融參與權、金融使用權與金融教育權，並推出 XREX Academy 區塊鏈與加密貨幣系統化教育課程。