上海協和國際外籍人員子女學校榮獲亞洲首個NIAAA 「模範體育項目」認證

上海2026年1月27日 /美通社/ -- 經過嚴格的外部評估，上海協和國際外籍人員子女學校（Concordia）體育項目通過NIAAA（美國校際體育管理員協會）「模範體育項目」認證，成為亞洲首所獲NIAAA認證的學校。此項榮譽是國際層面對學校體育項目專業性的高度認可。

在十大認證維度中，Concordia以97%的高分遠超達標基准。全美僅有不到1%的學校通過認證；全球范圍內，迄今為止，也僅有3所國際學校獲得這份殊榮。

這份認證，既是對Concordia體育教練團隊專業能力的有力印證，也體現了他們為每一位學生運動員提供卓越體驗的堅定承諾。這不止關乎賽場上的獎盃與勝利，更是Concordia深耕多年的體育文化、品格力量和校園精神。