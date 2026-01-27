石垣島seven x seven酒店舉辦光影藝術秀，點亮新年夜空

——在石垣島夜空下，500架無人機與煙花聯袂上演新年盛典

東京2026年1月27日 /美通社/ -- 隸屬於霞關資本集團(Kasumigaseki Capital Group)的fav hospitality group株式會社（總部位於東京都千代田區，代表董事：Hidekazu Ogata，以下簡稱「FHG」），於2026年1月1日（周四）至1月3日（周六）連續三天，在石垣島seven x seven酒店舉辦新年特別活動「2026 New Year DRONE SHOW Origins」。本次盛典融合了500架無人機燈光表演與煙花演出，在石垣島夜空背景下，為酒店賓客呈現了一場新年限定的震撼視聽體驗。

本次演出由擅長為日本國內大型主題樂園及知名藝術家打造無人機表演的 VISIONOID，與在各大煙花大會屢獲殊榮的煙花制作公司MARUGO聯合呈現。通過對前沿無人機編舞與煙花演出的精密同步控制，光影與聲效完美融合，營造出極具沖擊力與沉浸感的新年開幕時刻。