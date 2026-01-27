Swan Defence and Heavy Industries Limited 獲得歐洲 Rederiet Stenersen AS 化學品船訂單

印度孟買2026年1月27日 /美通社/ -- Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI) 宣佈簽署其首張新造船合約，將在印度古吉拉特邦其翻新的造船廠建造六 (6) 艘國際海事組織 (IMO) 第 II 類化學品船，每艘載重噸為 18,000 噸，這標誌著一個重要的里程碑。

該合約來自歐洲領先的船東 Rederiet Stenersen AS，價值達 2.27 億美元，為授予印度造船廠的首份且最大的化學油輪訂單，重申 SDHI 在交付複雜的世界級商用商船方面的能力。

協議包括增購六艘姊妹船的選擇權。 第一艘船計劃在 33 個月內交付，其後的船隻將按定期交付計劃執行。