網龍與火山引擎達成合作，共築AIGC新生態

香港2026年1月27日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者-網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣佈，與字節跳動旗下的雲與AI服務平台——火山引擎簽署AI生態與聯合創新合作框架協議，雙方將共同構築技術+資源+生態的深度合作壁壘，規模化生產新一代AIGC教育資源，打造全球共創共享的創新教育生態。火山引擎高度認可網龍在全球數字教育領域的領先地位，及其海量教育場景數據、成熟教育產品生態與全球院校合作網絡的稀缺價值。網龍在教育、娛樂、文化等領域的AIGC綜合戰略能力將與火山引擎的前沿技術基礎設施深度合作，推動網龍 AIGC進入全新階段。

近年來，網龍以「全面擁抱AI」為核心戰略，在教育、娛樂、文化等賽道落地自建的「AI生產中心」，實現規模化、高效率地產出高質量AIGC內容。在教育領域，網龍的AI生產中心以碎片化節點+專家系統為核心架構，通過多節點Agent沉澱不同細分領域的專家知識，形成穩定、可複製的AIGC教育內容生產能力。未來在國內將與火山引擎等合作夥伴共同拓展商業化場景，而海外則將與Open-Q生態充分融合，進一步放大全球化價值空間。 在娛樂領域，網龍聚焦於旗艦長青IP的交互式娛樂內容迭代生產，充分實現了全流程、全節點的AI化，未來有望持續提高盈利能力，中長期將以AI原生遊戲進一步打開收入增長空間。在文化領域，網龍投資的多家優秀企業如帥庫網絡以及動漫IP也正在積極擁抱AIGC所帶來的戰略賦能，未來在AIGC漫劇、AI/VR網絡表演等領域，網龍將持續不斷挖掘優秀投資機會，通過AI算力與AIGC垂直模型的技術加持不斷拓展網龍系企業群的能力邊界和價值增長。

網龍方面表示：「與火山引擎的合作，標誌著網龍的AIGC戰略邁入新階段。結合火山引擎提供的AI算力和AI基座模型，網龍的AI生產中心將在教育、娛樂、文化等多個賽道上迸發更強大、更優質的AIGC生產力，賦能網龍的傳統業務、新興業務，以及網龍所投資的泛文化娛樂領域和AI端側硬件領域的全體合作夥伴，共同促進網龍系企業群的業績增長與長期價值的提升。」 火山引擎方面表示：「網龍是我國互聯網科技領域的老牌優秀企業，2023年初以來網龍向AIGC的積極戰略轉型成效顯著，目前AIGC領域的綜合戰略實力居於行業前列，我們十分感謝網龍對火山引擎雲及AI能力的認可。我們高度重視此次與網龍的合作，未來希望在AI算力協同、垂直AI模型研發、AIGC優質內容的IP授權等領域不斷開拓業務協同的空間，期待網龍在AIGC領域突飛猛進式的發展，也為火山引擎創造豐厚的價值增量。」

除此次與火山引擎的合作外，網龍近期還成為了全球知名數字引擎技術企業Epic Games的生態合作夥伴，旗下的數字教育小鎮成為全國第二家官方授權的虛幻引擎（Unreal Engine）培訓中心。在未來的征途中，網龍還將密切結合虛幻引擎的強大技術支持，進一步為高品質的AIGC教育內容打造卓越的視覺效果與3D性能，賦能新時代的全球教育生態，使之更有效果（Effective）、更有效率（Efficient）、更有體驗感（Engaging）。 Epic Games全球教育學習培訓教育負責人Julie Lottering表示：「未來五年，希望虛幻引擎能成為產業與教育之間的橋樑，同時，非常高興網龍能成為Epic Games新的生態合作夥伴，希望未來雙方能共同為數字經濟帶來更多創新。」

–結束 – 關於網龍網絡控股有限公司 網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，曾先後在桌面互聯網和移動互聯網時代建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com和中國極具影響力的智能手機應用分發平台－91無線，覆蓋用戶數以億計。 網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展教育科技業務。網龍採取全面擁抱AI新時代的戰略，以「AI+遊戲」和「AI+教育」兩大策略踐行「無限成長」的企業理念。通過打造AI生產中心賦能於業務全局，並與合作夥伴一道打造面向全球學習者的教育元宇宙，網龍致力於在AI新時代再次打造超大型的用戶社區。

網龍的海外教育科技業務子公司Mynd.ai已在美國獨立上市，是全球互動課堂科技領域的領導者。Mynd.ai 的互動平板和軟件產品屢獲殊榮，已在全球126個國家為超過200萬間教室提供產品和服務。 關於火山引擎 北京火山引擎科技有限公司（簡稱「火山引擎」）成立於2020年5月11日，註冊資本10億，是字節跳動旗下雲服務平台，將字節跳動快速發展過程中積累的增長方法、技術能力和應用工具開放給外部企業，通過雲和智能技術幫助企業構建體驗創新、數據驅動和敏捷迭代等能力，推進企業AI轉型，激發增長潛能。

火山引擎為字節跳動中國區業務提供雲計算及大模型服務，包括抖音、今日頭條、飛書等移動互聯網業務，豆包APP、扣子、貓箱等AI原生應用。在海量業務的打磨下，字節跳動積累了更大規模的基礎架構資源、技術工程能力和人才組織經驗，並通過火山引擎為全行業的客戶，提供領先的雲與AI服務。 豆包大模型，是字節跳動推出的自研大模型。通過字節內部50+業務場景實踐驗證，每日數十萬億tokens大使用量持續打磨，以更強模型、更低價格、更易落地，助力企業AI轉型。面向AI時代，火山引擎致力於為客戶提供更為領先的雲與AI基礎設施，助力客戶做好數字化轉型與智能化升級，做好客戶的下一朵雲。

