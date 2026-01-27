TÜV萊茵為SHEIN 15個場所頒發廢棄物零填埋管理體系評價證書

在全球可持續發展浪潮下，廢棄物零填埋已成為企業實踐環保責任、推動產業綠色轉型的重要議題，越來越多的企業將減少廢棄物、實現零填埋作為可持續發展的目標。 SHEIN成立了專門的項目小組，透過導入廢棄物全生命週期管理，從源頭減量、回用、重複利用等環節著手，最大限度減少廢棄物填埋，有效減輕環境負荷。

香港2026年1月27日 /美通社/ -- 近日，國際獨立第三方檢測、檢驗及認證機構德國萊茵TUV大中華區（簡稱「TUV萊茵」）為SHEIN頒發了廢棄物零填埋管理體系（Zero Waste to Landfill Management System，簡稱ZWTL）評價證書。SHEIN倉儲業務負責人Lucas Liu、TUV萊茵大中華區客製化服務企業可持續服務總經理陳慶等雙方代表出席了頒證儀式。

廢棄物零填埋管理體系評價透過管理流程和量化績效兩個維度，評估企業的廢棄物管理水準。企業可在現有的ISO 14001環境管理體系基礎上，優化廢棄物管理模組，推動「零廢工廠」建設。這個過程不僅能幫助企業降低營運成本，更能提升ESG（環境、社會和公司治理）績效，增強品牌的可持續競爭力。

在此項目中，TUV萊茵透過文件審核、人員訪談和現場檢查相結合的方式，對SHEIN的15個場所的廢棄物管理現狀進行評估，重點驗證其管理體系實施的充分性、符合性和有效性，核查廢棄物資料的完整性和準確性，並核算了廢棄物轉移率。經過嚴格評估，SHEIN的15個場所以集團評估模式，獲得了TUV萊茵廢棄物零填埋管理體系評價證書，體現了其在綠色運營領域的紮實成效。